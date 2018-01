Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 43-jährige Lenker eines Lieferwagens von der kantonalen Autobahn A22 herkommend auf die Schauenburgerstrasse in Richtung Schönmatt. Gleichzeitig fuhr eine 48-jährige Autolenkerin von der Schönmatt her in Richtung Kreisverkehrsplatz «Schauenburg». Aus bisher ungeklärten Gründen geriet sie dabei auf die linke Fahrspur und kollidierte frontal mit dem Lieferwagen.



Laut der Baselbieter Polizei wurden die beiden Fahrzeuglenker beim Unfall leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.



Die zwei Fahrzeuge erlitten beim Unfall Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.