Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 57-jähriger Personenwagenlenker auf der kantonalen Autobahn A18 in Richtung Delémont. Bei der Ausfahrt Münchenstein spurte er links in Richtung Muttenz ein und hielt beim Signal „Kein Vortritt“ an.

Beim Anfahren übersah der Personenwagenlenker ein Motorrad, welches in Richtung Münchenstein fuhr. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Motorrad.

Bei der Kollision wurden die 50-jährige Motorradlenkerin und ihr 52-jähriger Beifahrer verletzt und mussten durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Auch der Personenwagenlenker wurde verletzt und musste hospitalisiert werden.

Der Personenwagen sowie das Motorrad wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober 2018: