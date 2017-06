Am frühen Montagabend informierte die Baselbieter Bildungsdirektion über ihren neuen, mit Spannung erwarteten Masterplan zur Sekundarstufe II, das heisst zu den nach-obligatorischen Schulen wie Gymnasien und Berufsfachschulen. Bildungsdirektorin Monica Gschwind legte dabei fünf Strategien vor, die alle zum Ziel haben, Raum und Organisation zu konzentrieren. Einiges ist konkret, anderes noch im Prüfstatus.

Im Vordergrund steht die Zusammenlegung der Gewerblich-industriellen Berufsfachschulen von Liestal und Muttenz in Muttenz, wie die bz vorletzte Woche bereits berichtete. Die beiden Gewerbeschulen mit derzeit je etwa 1500 Lehrlingen inklusive der heutigen Informatik-Aussenstelle in Pratteln sollen dabei räumlich und organisatorisch zu einem Berufsbildungszentrum BL zusammengelegt werden. Auch die kantonalen Brückenangebote (Strategie 2) sowie die Verwaltungseinheiten Amt für Berufsbildung und Berufsberatung sowie das Berufsinformationszentrum BIZ (Strategie 3) sollen je räumlich zusammengeführt werden.

Grosser Sanierungsbedarf für Bauten im Polyfeld

Das neue Berufsbildungszentrum sowie das neue Zentrum für Brückenangebote sollen in sanierte Schulräume im Muttenzer Areal Polyfeld umziehen, genau gleich wie das Gymnasium Muttenz (Strategie 4). Dabei sollen die Gymnasien im Kanton auch organisatorisch überprüft werden. Welche Schule in welches Gebäude einzieht, ist offen. Dazu stehe eine Gesamtplanung Polyfeld an, in die auch die nach dem Umzug der Fachhochschule an den neuen Standort im nächsten Jahr leerstehenden heutige Fachhochschul-Bauten einbezogen werden. All diesen Bauten sei gleich, dass sie grossen Sanierungsbedarf aufwiesen. Und die Bildungsdirektion ergänzte in ihrer Medienmitteilung: „Diese Ausgangslage bietet die einmalige Möglichkeit zur räumlichen und organisatorischen Konzentration der Bildungsangebote der Sekundarstufe II.“

Strategie 5 schliesslich will die Kooperation der Berufsfachschule Gesundheit BL und des Bildungszentrums Gesundheit BS (beide in Münchenstein) vertiefen. Zeitlich sieht es so aus, dass Letzteres bereits nächstes Jahr umgesetzt werden soll. Die Zusammenlegung der Gewerbeschulen ist auf 2024 geplant, der Rest folgt später.