In Frenkendorf gibt es einen Unort. Einen Ort, den es so eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Er ist alt, heruntergekommen und dunkel. In einem Krimi würden hier Menschen umgebracht. Die Rede ist von der Fussgänger-Unterführung nahe des Bahnhofs. Auf Höhe der Ergolzstrasse geht es ins Dunkel hinab, unter den Gleisen hindurch. Ein- und Ausgang sind überdacht, die Einsicht daher verdeckt. Die schmale Treppe ist steil, nur eine Metallrinne hilft Velofahrern. Am Fuss der Treppe geht es 90 Grad ums Eck, Neonröhren werfen ein schwaches Licht auf die Schmierereien an den Wänden: Namen-Tags, Flüche – und ein Hakenkreuz. Eng ist es, bedrückend nah die tiefe Decke. Unbewusst wird der eigene Schritt schneller, wieder 90 Grad um die Ecke, die Treppe hoch, aufatmen.

Als ob die jahrzehntealte Bausünde allein nicht schon reichen würde, raubt einem nun noch etwas anderes den Atem: Jemand benutzt die Unterführung für sein grosses Geschäft. Dass Unterführungen mitunter als nächtliches Pissoir missbraucht werden, daran hat man sich ja fast schon gewöhnt. Und Hundehaufen sind ebenfalls kaum zu vermeiden – auch in Frenkendorf nicht, wo die besagte Passage schon immer als besonders schmuddelig galt. Doch menschlicher Kot?

Eltern sorgen sich

Es waren besorgte Mütter, die die «Schweiz am Wochenende» informierten. Denn: Die Unterführung wird von vielen Kindern als Schulweg benutzt. Es ist der kürzeste Weg, um zu mehreren Kindergärten und zur Frenkendörfer Sekundarschule zu gelangen. Primarschüler hingegen nutzen meist die grosse Bahnhofsunterführung. «Ich begleite meinen fünfjährigen Buben jeweils auf dem Weg in den Kindergarten», erzählt eine Mutter. «Vor einer Woche auf dem gemeinsamen Heimweg mittags traute ich meinen Augen nicht, als ich in der Unterführung einen grossen Kothaufen entdeckte. Er war riesig und mir war schnell klar, dass das kein Hundekot sein konnte.»

Speziell: Morgens um 8 Uhr sei der Haufen noch nicht da gewesen. Sie habe darauf die Gemeinde informiert, dass diese die Hinterlassenschaft möglichst rasch entfernen solle. «Besonders schlimm finde ich es aus hygienischer Sicht, weil hier doch immer wieder kleine Kinder durchlaufen, auch unbeaufsichtigt», sagt die Mutter. Die Gemeinde Frenkendorf bestätigt auf Anfrage das Problem. Und letzte Woche war kein Einzelfall: «Im vergangenen halben Jahr registrierten wir sechs solcher Vorfälle», sagt Gemeindepolizist Jürg Suter. Alle in der besagten Unterführung. Vor einem halben Jahr habe es begonnen, dann sei länger Ruhe gewesen – bis es letzte Woche gleich zwei Meldungen gegeben habe. Gesehen wurden der oder die Täter bisher noch nie. Gemeindevizepräsident Urs Kaufmann geht aber wegen des identischen Tatmusters eher von einem einzigen Täter aus: «Das Ganze ist wirklich ärgerlich, vor allem weil die Unterführung ein wichtiger Schulweg ist.»

Busse von bis zu 5000 Franken

Polizist Suter möchte mehrere Täter noch nicht ausschliessen. Sein oberstes Ziel ist nun, den- oder diejenigen zu schnappen. «Zusammen mit den Zeugen und dem Werkhof werden wir versuchen, die Tatzeit und die Wochentage weiter einzugrenzen. Anschliessend werden wir den Ort zu diesen Zeiten überwachen.» Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung sei zwar nicht möglich, doch in der Umgebung würden sicher vermehrt Patrouillen eingesetzt. Wäre Videoüberwachung eine Alternative? Nicht etwa Datenschutzbedenken stimmen Suter skeptisch, sondern: «Wir möchten das Ganze ja aufklären und nicht nur den Täter verjagen.»

Sonst könnte es sein, dass dieser sein Geschäft einfach weiter an einem anderen Ort verrichte. Sollte Suter erfolgreich sein, droht dem Übeltäter übrigens gemäss Frenkendörfer Polizei-Reglement eine Busse von bis zu 5000 Franken.

Kopfschütteln löst die Kot-Affäre auch bei Michael Martig aus. Der Präsident des Verbands der Baselbieter Gemeindepolizisten sagt: «Man fragt sich natürlich, was in einem Menschen vorgeht, der so etwas tut.» Im ganzen Kanton sei noch nie etwas Ähnliches gemeldet worden.

«An einem so öffentlichen Ort mitten am Tag, wo jederzeit jemand vorbeikommen kann, davon habe ich noch nie gehört», sagt Martig. In der Regel würden Menschen wenn, dann in der Natur, etwa an Grillplätzen ihre Notdurft verrichten, wenn es weit und breit keine WC-Anlagen gebe. An einen gezielt böswilligen Akt gegenüber den Schulkindern glaubt Martig aber nicht: «Dafür ist es mit sechsmal in einem halben Jahr dann doch zu selten passiert.»

Die Kot-Affäre könnte in der Gemeinde nun auch eine grundsätzliche Diskussion über die nicht mehr zeitgemässe Unterführung losstossen, würde man meinen. Weit gefehlt: «Ja sie ist grenzwertig, glänzt nicht golden, aber wichtig ist, dass die Lampen funktionieren», sagt Gemeinderat Kaufmann. Nicht einmal die Mütter möchten auf sie verzichten, da sonst der Schulweg länger würde. Und so bleibt es dabei: In Frenkendorf gibt es einen Unort.