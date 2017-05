Mit diesem Zustand gaben sich die Landratsfraktionen nicht zufrieden. Das Wirtschaften beidseits der Grenze habe in der Landwirtschaft des Leimentals Tradition, begründeten sie. Der Landrat überwies den Vorstoss mit 63 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Die Regierung hatte zuvor signalisiert, dass sie an einer Lösung interessiert sei. Sie wolle zusammen mit den Betroffenen klären, welche legalen Möglichkeiten zur Weinetikettierung bestehen. Zudem will sie bei Bedarf beim Bund einer Ergänzung der rechtlichen Grundlagen beantragen. Der Kanton habe jedoch keine Kompetenzen, in diesem Bereich eigenen Vorschriften zu erlassen.

Der Fall hatte Anfang April auch das Baselbieter Kantonsgericht beschäftigt. Dieses befand, der Kanton habe dem Weinproduzenten das rechtliche Gehör verweigert. Es wies die Verfügung an das ALV zurück. In der Sache selbst fällte das Gericht keinen Entscheid.