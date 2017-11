Eigentlich ist die Botschaft der vorberatenden Kommissionen an den Baselbieter Landrat und den Basler Grossen Rat eindeutig: Sie beantragen, dem Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2018-21 für die Universität Basel, wie ihn die Regierungen ausgearbeitet haben, zuzustimmen. Die Bildungs- und Kulturkommission (BKK, BS) einstimmig, die Bildungs-, Kultur- und Sportkommission (BKSK, BL) mit 8 zu 1 bei 4 Enthaltungen. Dies teilten beide Kommissionen gestern mit. Damit stehen die Chancen gut, dass das Megageschäft – kumuliert geht es um über 1,3 Milliarden Franken an Kantonsbeiträgen für die Uni – auch den Segen der Parlamente erhält.

Daraus aber zu schliessen, dass sich Regierungen und Uni nun entspannt zurücklehnen können, wäre kreuzfalsch. Vor allem in den Kommissionsberichten auf Baselbieter Seite, also der BKSK und der Finanzkommission (Fiko), die einen Mitbericht verfasste, finden sich diverse harsch formulierte Kritikpunkte. Mehrere Themen werden angesprochen, doch den grössten Frust löst auf dem Land der «kaum erkennbare Sparwille der Universität» aus, wie es im Bericht der BKSK heisst.

Fiko droht mit Vertragskündigung

Die Fiko kritisiert, dass die 43,8 Millionen Franken, welche die Uni 2020 und 2021 total einsparen muss, bei einem Gesamtaufwand 2016 von 753 Millionen Franken zu gering ausfallen. «Das Verhandlungsziel Basellands, von 2018 bis 2021 100 Millionen Franken einzusparen, wurde nicht erreicht», schreibt die Fiko. Die Berechnung der Regierung, wonach das Ziel sogar um 11,8 Millionen Franken übertroffen wird, sei falsch, da sie die ganze 80-Millionen-Unterstützung des Kantons Basel-Stadt miteinrechne, obwohl die Hälfte schon bis 2017 ausbezahlt wurde. Auch hätten die Sparbemühungen der Uni gar keinen verbindlichen Charakter, da es eine Defizitgarantie der Trägerkantone gibt.

Die Mehrheit der Fiko fordert «dezidiert weitere Einsparungen». Sollte dies nicht erreicht werden, «ist der Staatsvertrag Ende 2019 per Ende der Leistungsperiode 2018-2021 zu kündigen». Nur eine Minderheit sieht in den Sparanstrengungen der Uni einen substanziellen Beitrag, heisst es im Bericht. Gegenüber der bz redet Fiko-Präsident Roman Klauser (SVP) Klartext: «Mit unserer Drohung wollen wir zeigen, dass wir nicht einfach alles schlucken, was uns die Universität vorsetzt.» Klauser erinnert dabei an das Positionspapier der Uni-Regenz von Ende Oktober, in dem sie sich gegen Einmischungen durch die Politik wehrte. «Das zeugte von grosser Arroganz. Mit unserem kritischen Bericht sagen wir ‹So nicht!›.»

Sparpotenzial sieht Klauser etwa bei den Immobilien. Dass die Uni 29 Millionen Franken Mietzinsen an Basel-Stadt zahle, müsse man hinterfragen.

Diese Baselbieter Sparappelle an die Uni überraschen die Basler Bildungskommission nicht. «Ich hätte mich gewundert, wenn plötzlich alles begrüsst worden wäre», sagt BKK-Präsident Oswald Inglin (CVP). Er verstehe dies vor allem als bekanntes politisches Statement. Die Drohung der Vertragskündigung nehme er ernst, Angst habe er aber nicht. «Es ist noch zu früh zu sagen, ob es wirklich so weit kommen kann.» Inglin ist in erster Linie froh, dass sich die Kantone überhaupt auf eine «gute Lösung» für 2018-21 einigen konnten. Er ist zuversichtlich, dass beide Räte der Vorlage zustimmen werden. Dass auch im BKK-Bericht kritische Töne – vor allem wegen der überproportionalen Entlastung Basellands – fallen, möchte er nicht zu stark gewichten. «Natürlich kommen wir Baselland sehr entgegen, aber das war schon lange klar.» Er hofft, dass sich dies mit dem neuen, noch auszuhandelnden Kostenteiler ab 2022 ändern könnte.

Ginge es nach Caroline Mall, würde Baselland dann eher noch mehr profitieren. Die BKSK-Vizepräsidentin und SVP-Landrätin lobt zwar die Baselbieter Regierung, Basel Zugeständnisse abgerungen zu haben. Aber: «2022 bis 2025 muss der Vertrag noch besser an unsere Wünsche angepasst werden.» Dass nun aber der Landrat für 2018-21 zustimmt, halten Mall wie Klauser für richtig – gezwungenermassen: «Ein Nein würde wegen des Zeitdrucks Chaos auslösen. Das wäre kontraproduktiv», sagt Klauser.