Wie die Baselbieter Polizei am Dienstag via Twitter mitteilte, war der Arisdorftunnel in Richtung Basel gesperrt. Ein Lastwagen habe die Tunneleinrichtung beschädigt und seine Ladung verloren.

Die Sperrung dauerte rund 45 Minuten. Zuerst ging die Polizei von einer längeren Sperrung aus. Die Reparaturarbeiten seien aber schneller als angenommen fertig geworden.





