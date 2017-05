Aus dem umstrittenen Senevita-Sonnenpark in Pratteln sind seit April zehn Bewohner aus der Pflegestation und zwei aus den betreuten Wohnungen ausgezogen. Das bezeugen mehrere Pflege- und Service-Mitarbeitende. Das Alters- und Pflegeheim hat die «Krise» ausgerufen.

Vor den kritischen Berichten in der bz anfangs April waren gemäss Aussage der Heimleiterin in beiden Wohnformen je 31 Bewohner untergebracht gewesen. Die zunehmend leeren Betten bleiben nicht folgenlos, erzählen Insider der «Schweiz am Wochenende». So habe die Geschäftsleitung in einer Mitarbeitersitzung Ende April einige Neuerungen in der Organisation verkündet – alle zulasten des Personals, nicht der Heimleitung.

Pflegebedürftige nehmen Reissaus

Dass Altersheimbewohner freiwillig wieder ausziehen, sei bemerkenswert, bestätigen die Quellen, die alle anonym bleiben möchten. Viele Senioren hätten sich im Senevita als letztem Wohnort eingerichtet und viel Geld hineingesteckt. Eine Informantin berichtet: «Der letzte Bewohner von Station B hat Pflegestufe 11 und wird Ende Monat ausziehen. Somit wird die Station dann geschlossen.»

Jeder Patient wird nach Bedarf in Pflegestufen von 1 bis 12 eingeteilt; bei Stufe 11 ist die Pflegebedürftigkeit gross und ein Umzug sehr belastend. Dennoch ziehe der Bewohner einen Auszug vor, berichten die Angestellten. Auf der Demenzabteilung im 1. Stock seien noch acht Bewohner übrig, und auf Station A im zweiten Stock noch zwölf. Um die «Krisenzeit» zu überbrücken, habe die Geschäftsleitung einige Massnahmen festgelegt: Alle Überstunden und Ferientage müssen sofort bezogen und kompensiert werden.

Ab sofort werde nur noch die effektive Arbeitszeit vergütet, nicht das vertraglich festgelegte Pensum. Dies stellt für einige Angestellte eine Existenzbedrohung dar, sagt eine Informantin. «Wer auf seinen Vertrag gepocht hat und sich wehren wollte, dem wurde mit Kündigung gedroht.»

«Alle machen alles»

Das gesamte Personal würde jetzt zum Küchendienst, zum Waschen oder Servieren und für Reinigungsarbeiten eingesetzt. Ab sofort gelte das Motto «Alle machen alles», bestätigen Mitarbeitende. Der «Schweiz am Wochenende» liegt die Stempelkarte (Stundenblatt) einer Pflegerin vom Monat April vor.

Sie habe an mehreren freien Tagen spontan Dienste übernommen, diese aber nicht ausbezahlt bekommen. «Die Stundenblätter wurden im April auch unerwartet früh eingezogen, sodass einige Mitarbeiter ihr Exemplar nicht mehr unterschreiben konnten. Und dann hiess es, nicht visierte Überstunden würden nicht ausbezahlt.»

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, entgegnet Hannes Wittwer, der CEO der Senevita AG: «Jede Arbeitszeit und jeder Einsatz all unserer Mitarbeitenden wird vergütet, und jeder Arbeitsvertrag wird konsequent eingehalten. Nie hat eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter unbezahlte Arbeitsstunden leisten müssen oder wird solche in Zukunft leisten müssen.» Er streitet auch die Anzahl der ausgezogenen Bewohner ab: «Wir haben in der Pflege aktuell 27 Bewohner, was einer leichten Abnahme gegenüber dem Vormonat entspricht.» Dies sei darauf zurückzuführen, dass zurzeit weniger Feriengäste beherbergt würden.

«In den betreuten Wohnungen haben wir aktuell 30 Bewohnende, nach einem internen Wechsel einer Person in die Pflegeabteilung.» Man erhalte immer wieder positive Rückmeldungen und setze Lebensqualität und Herzlichkeit an oberste Stelle, so der Senevita-CEO weiter. Die Informanten der «Schweiz am Wochenende» beharren jedoch auf ihren Aussagen: «Die Aussagen von Herrn Wittwer stimmen so nicht. Es sind nur noch zwanzig Leute auf der Pflegeabteilung übrig, acht davon auf der Demenzstation. Da bin ich mir ganz sicher», sagt eine Angestellte.

Zwischenzeitlich hatte die Heimleitung die bz offenbar boykottiert und weder die Grossauflage für die Bewohner ausgelegt, noch den Abonnenten deren Zeitung ausgeliefert (bz berichtete). Mittlerweile werde die Zeitung aber wieder regulär verteilt, bestätigen verschiedene Quellen. Die offiziell verkündete Version der Heimleitung für den bz-Boykott soll gelautet haben, dass eine demente Bewohnerin die Zeitungen gestohlen hätte, was aber keiner der Involvierten für besonders glaubwürdig hält.

Aufforderung zum Handeln

Seit der Berichterstattung der bz habe es wiederum zahlreiche personelle Wechsel gegeben; sowohl Kündigungen als auch Entlassungen. «Es ist eine Frechheit, wie da mit den Mitarbeitenden umgegangen wird. Und die Heimleiterin redet sich einfach raus, anstatt den Kopf hinzuhalten. Das ist eine Schweinerei», echauffiert sich ein ehemaliger Angestellter.

Mit dieser Ansicht steht er nicht allein, doch Hannes Wittwer beharrt: «Die Leitung der Senevita Sonnenpark geniesst unser vollstes Vertrauen und setzt sich tagtäglich mit Herzblut, Fachkenntnis und Umsicht für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner sowie unserer Mitarbeitenden ein.» Man nehme kritische und konstruktive Rückmeldungen immer ernst und gehe ihnen nach, ohne diese öffentlich zu kommentieren.

Wittwers Aussagen zum Trotz regt sich Widerstand gegen die Senevita in grösserem Ausmass. Die Gewerkschaft Unia hat Mitte Mai eine Protestaktion gegen Senevita-Heime gestartet. «Die Unia fordert von den Senevita-Heimen in Pratteln und Spreitenbach, die unhaltbaren Zustände sofort zu ändern», heisst es in einer Medienmitteilung.

«An der Online-Protestmailaktion haben bisher gut 120 Personen teilgenommen. Hinzu kommen rund 360 Postkarten, welche die Unia gemeinsam mit Pflegenden am 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflege, zum Versenden an die beiden Heime verteilt hat», sagt Unia-Sprecherin Leena Schmitter.

Die Senevita-Heime seien bei weitem nicht die einzigen mit unhaltbaren Zuständen. «Aber sie stehen exemplarisch dafür, dass Profitmaximierung auf Kosten von Menschen endlich ein Ende haben muss.»