Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin von der Seitenstrasse «Zur Neumatt» auf die Zunzgerstrasse. Dabei wollte sie geradeaus in die Itingerstrasse fahren.

Gleichzeitig fuhr ein 20-jähriger Lenker eines Lieferwagens auf der Itingerstrasse in Richtung Sissach, der nach links in die Zunzgerstrasse abbiegen wollte. Dabei übersah er die Velofahrerin, erfasste diese frontal und schob sie darauf circa dreizehn Meter vor sich her, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.



Die verletzte Fahrradfahrerin musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

