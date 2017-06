Kein einziges Mal meldeten sich die Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung der Autobus AG Liestal (AAGL) zu Wort – obschon Verwaltungsratspräsident Christian Haidlauf in seinem Referat meinte, die letzten zehn Tage seien «keineswegs business as usual» gewesen.

In der Tat hatten verschiedene Medien einen Bericht der «Schweiz am Wochenende» aufgegriffen und mit weiteren Aspekten angereichert, wonach der Kanton beim öffentlichen Verkehr ohne Leistungsabbau rund 2 Millionen Franken sparen könnte, wenn die AAGL mit der Baselland Transport AG (BLT) fusionieren würde.

«Wir sind von keiner Seite aufgefordert worden, irgendwelche Fusionsmöglichkeiten zu prüfen», dementierte Haidlauf die Berichte, die AAGL sperre sich gegen eine Fusion. Weiter betonte er, die AAGL verfüge über keine Berechnungsgrundlagen zum Einsparpotenzial durch eine allfällige Fusion mit der BLT. «Die AAGL wurde diesbezüglich nicht kontaktiert.»

Weiter sei es nicht erwiesen, dass ein grösseres Transportunternehmen wegen des vergleichsweise kleineren Verwaltungs-Überbaus die Leistungen billiger erbringen könne. «Die AAGL hat einen sehr schlanken Overhead und dadurch einen sehr kleinen internen Koordinationsaufwand», liess er auf die Leinwand projizieren. Sie biete ihre Leistungen zu einem konkurrenzfähigen Preis an.

Verwaltungsratshonorare genannt

Ebenso verneinte Haidlauf, der Kanton strebe in seiner Eigentümerstrategie eine Fusion zwischen BLT und AAGL an. An der Generalversammlung der BLT hatte deren Verwaltungsratspräsident André Dosé aus der kantonalen Eigentümerstrategie zitiert: «Der Kanton unterstützt die Konzentration der Konzessionen auf eine Transportunternehmung zur Erhöhung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit.»

«Dies bezieht sich insbesondere auf den schienengebundenen öffentlichen Verkehr», konterte gestern Haidlauf und betonte: «Der Kanton hat weder direkt noch indirekt über seinen Vertreter im Verwaltungsrat eine Prüfung der Fusionsmöglichkeit verlangt.»

Auch habe der Kanton nicht angemahnt, dass die AAGL – wie in der Eignerstrategie formuliert – die Gehälter und Honorare der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats im Geschäftsbericht publizieren müsse. Dies holte er dann nach: Die Gesamtentschädigung des Verwaltungsrats betrage 68 320 Franken, davon entfallen 19 360 Franken auf den Präsidenten. Die Geschäftsleitung werde insgesamt mit 573 863 Franken entlöhnt.

Insgesamt beklagte Haidlauf, die AAGL sei bisher nur von den Medien, nicht aber den massgebenden Stellen zum Thema Fusion kontaktiert worden.

«Liestal» verschwindet

Nicht zuletzt um ihre auf Eigenständigkeit ausgerichtete Strategie zu betonen, erneuert die AAGL ihr Erscheinungsbild. Erstens hat sie dafür zu Demonstrationszwecken einen Bus in einem helleren Gelb umgespritzt. Und zweitens gibts – «nach 15 Jahren», betonte Marketingleiter Simon Dürrenberger – ein neues Logo, aus dem der traditionelle Bezug zu Liestal entfernt wurde. Die Kombination «Auto» und «Bus» beziehe sich auf die beiden Geschäftsfelder Tankstelle und öffentlicher Verkehr, erklärte Dürrenberger.

Haidlauf betonte seinerseits, dass ausser bei grösseren Carrosserie-Schäden kein weiterer Bus umgespritzt werde. Vielmehr komme das hellere Schwefelgelb und das neue Logo jeweils bei neu angeschafften Fahrzeugen zum Einsatz. Auch die Website wurde erneuert. Unter autobus.ag könne man künftig in Echtzeit auf dem Smartphone feststellen, wo sich die AAGL-Busse gerade befinden, erklärte Dürrenberger.

Die Aktionäre genehmigten alle Anträge des Verwaltungsrats einstimmig. Neu in den Verwaltungsrat wurde Lukas Haldemann gewählt. Der Ersatz für den Kantonsvertreter konnte noch nicht gewählt werden, da gemäss Haidlauf die AAGL Bedenken gegen die vom Kanton vorgeschlagene Person geäussert hatte und der Kanton den Vorschlag dann zurückgezogen habe.