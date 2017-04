Im Flüchtlingsbereich hingegen zahlt er Überschüsse gemäss der Anzahl Übernachtungen an die 86 Gemeinden aus. Ausser dass die Gelder in die Sozialhilfe müssen, sind die Gemeinden in der Verwendung frei. 2016 konnte der Kanton Überschüsse von 890'000 Franken verteilen.

Gelder nötig für die Integration

«Wir brauchen dieses Geld. Tiefere Pauschalen wären für uns ein Problem», sagt Lukas Ott auf Anfrage der bz. Laut dem Stadtpräsidenten hat Liestal dem Kanton vergangenes Jahr eine Rechnung von 1,95 Millionen Franken ausgestellt. 37'800 Franken gab es dann noch als Überschuss-Auszahlung dazu.

«Damit bezahlen wir gezielte Fördermassnahmen, die wir sonst nicht mehr anbieten könnten», sagt Ott. Konkret nennt er das Coaching von Asylsuchenden, die schon länger als sieben Jahre in der Schweiz sind, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das können Intensiv-Deutschkurse sein.

Doch nicht nur gegen eine Kürzung wehrt sich Ott. Er prangert das ganze Auszahlungs-System an: Der Aufwand der Stadtverwaltung für die quartalsweisen Abrechnungen mit dem Kanton würde weit mehr als die 37'800 Franken kosten. «Das ist purer Leerlauf», sagt Ott. So könne man nicht effizient sein. Zudem halte der Kanton für die Verwaltung der Bundesgelder eine eigentliche Kontrollmaschinerie in Gang. «Es braucht hier keinen ‹Big Brother›», ist der Grüne Politiker überzeugt.

Regel schützt kleine Gemeinden

Seine Forderung: Der Kanton soll die Globalpauschale direkt an die Gemeinden gemäss der Anzahl Asylbewerber überweisen. «Eine Effektivkostenrechnung ist tatsächlich aufwändig, das stimmt», sagt Rolf Rossi dazu. Der Baselbieter Asylkoordinator glaubt jedoch nicht, dass Liestals Forderung im Sinne aller Gemeinden wäre.

«Die Regelung ist zum Schutz der kleineren Gemeinden da, die nur wenige Flüchtlinge haben», sagt Rossi. Diese könnten Schwankungen durch Extrakosten wie Zahnarzt, Brillen oder Rollstuhl-Anschaffungen nicht selbst auffangen. Genau dafür behalte der Kanton das ganze Bundesgeld erst bei sich, um die genauen Rechnungen abzuwarten und Schwankungen auszugleichen.

Das lässt Ott nicht gelten: «Es kann doch nicht sein, dass der Kanton immer alle Gemeinden über eine Leiste schlägt.» Hier müsse man der von der Charta von Muttenz geforderten Variabilität gerecht werden und für die Gemeinden verschiedene Lösungen anbieten.

Sprich: Die Grossen führen das Geschäft selbstständig, die Kleinen rechnen weiter mit dem Kanton ab. Rossi bleibt skeptisch, sagt aber doch: «Der Kanton ist gerne bereit, mit den Gemeinden nach einer Lösung zu suchen, die für alle stimmt.»