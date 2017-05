Nachdem die SP Baselland vor einer Woche ihre Krankenkassenprämien-Initiative rekordverdächtig schnell mit 5463 Unterschriften eingereicht hatte, sagte das Aargauer Volk am Sonntag mit deutlichen 65,95 Prozent Nein zur Initiative «Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle». Adil Koller, Präsident der SP Baselland, lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen.

Herr Koller, dämpft das Nein der Aargauer zur Prämieninitiative die Zuversicht der SP Baselland?

Adil Koller: Ich habe den Abstimmungskampf im Aargau nicht im Detail mitverfolgt. Dort ist die Ausgangssituation auf jeden Fall eine ganz andere. Die SP wurde von den Rechten komplett ignoriert, da man sich vor dieser wichtigen Auseinandersetzung scheute. Die Gegenkampagne überliess man den Jungfreisinnigen. In Baselland wird das nicht möglich sein: Die über 5000 Unterschriften, die wir innert einer Woche gesammelt haben, zeigen, wie wichtig diese Entlastung für die tiefen Einkommen und den Mittelstand ist.

Was lernen Sie aus der Niederlage der Aargauer SP?

Ich habe das gestern mit Cédric Wermuth (Co-Präsident der SP Aargau; Anm. d. Red.) besprochen. Insgesamt haben wir im Baselbiet die Initiative sehr gut aufgegleist. Es geht um eine mehrheitsfähige Forderung. Baselland soll bei den Prämienverbilligungen dem Schweizer Durchschnitt angeglichen werden. Aus diesem Grund konnten wir auch einige gewichtige CVP-Persönlichkeiten gewinnen. Wir konnten unsere Initiative in der politischen Mitte abstützen. Und wenn ich sehe, wer alles die Initiative unterschrieben hat, ist klar, dass wir sehr gute Chancen haben. Wir sind sehr zuversichtlich.

Die SP Schweiz plant ebenfalls eine nationale Prämieninitiative. Warum fährt die SP da auf zwei Ebenen?

Es ist noch offen, wie die Delegiertenversammlung bezüglich der nationalen Initiative entscheiden wird. Bisher ist es nur ein Entwurf zur Erhöhung der Bundesbeiträge. In erster Linie sind Prämienverbilligungen aber ein kantonales Thema. Deswegen haben wir es aufgenommen. Ausserdem ist das Baselbiet besonders betroffen: Die Rechten haben hier in den letzten Jahren fast 30 Millionen Franken bei den Prämienverbilligungen gekürzt.

Sollte man nicht lieber die Senkung der Gesundheitskosten vorantreiben?

Natürlich ist es sinnvoll, die Gesundheitskosten zu senken. Das wollen alle, auch die SP. Das darf aber keine billige Ausrede sein, um bei den Prämienverbilligungen nichts zu tun. Es kann nicht sein, dass die Prämien dauernd steigen, während der Kanton die Verbilligungen immer weiter kürzt. Da mussten wir eingreifen.

Die Initiative wird aufwendig geführt. Ist sie für die SP besonders wichtig?

Prämienverbilligungen sind ein zentrales Anliegen der SP. In den letzten Jahren haben wir im Parlament unzählige Versuche gemacht, etwas zu verbessern. Und jetzt war es an der Zeit, auf die Strasse zu gehen. Die vielen Unterschriften setzen ein deutliches Zeichen, auch an das Parlament. Man muss mit der SP rechnen. Wir wollen, dass die Regierung jetzt vorwärtsmacht und möglichst zügig eine Vorlage ausarbeitet, denn das Anliegen ist dringend und wichtig.

Welche Hauptargumente werden Sie für die Initiative ins Feld führen?

In den letzten zehn Jahren haben tiefe Einkommen und der Mittelstand stetig an Kaufkraft verloren. Das Festlegen der Prämienbelastung auf maximal zehn Prozent des Haushaltseinkommens stärkt die Kaufkraft dieser Bevölkerungsteile wieder. Die Prämienverbilligungen werden also direkt in die Wirtschaft zurückfliessen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Krankenkassenprämien dauernd steigen.

Es braucht also dringend eine Entlastung. Und drittens werden auch die Gemeinden entlastet, da sie weniger Geld für die Sozialhilfe ausgeben müssen. Diese Argumente sind durchaus mehrheitsfähig und werden auch von Mitte-Wählern unterstützt. Die Initiative ist ein soziales und moderates Reformprojekt, um den Kanton Baselland auch für tiefere Einkommen, den Mittelstand und vor allem Familien wieder attraktiver zu gestalten.