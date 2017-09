Die drei alten, in die Jahre gekommenen Häuser des Pflegezentrums Brunnmatt in Liestal haben bald ausgedient. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen, auch wenn die Bausubstanz nach wie vor intakt ist. Bis voraussichtlich in vier Jahren soll auf diesem Grundstück ein Neubau entstehen. Die Projektkosten dürften 15 Millionen Franken übersteigen.

Immer später ins Pflegeheim

Das Vorhaben ist für mindestens 30 Bewohnerinnen und Bewohner konzipiert. Angedacht sind zudem Räumlichkeiten für betreutes Wohnen im Alter, was auf der aktuellen Linie des Kantons liegt. Denn dieses Angebot wird durch die rasante Entwicklung in den vergangenen 15 Jahren immer bedeutender, weil ältere Leute erst in ein Pflegeheim eintreten, wenn sie einen gewissen Pflegebedarf benötigen. «Sie kommen – im Gegensatz zu früheren Jahren – später zu uns, aber auch fragiler», erklärt Geschäftsführer Andreas Meyer. Dadurch sei die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Bewohner viel kürzer als einst. Und die Multimorbidität, die verschiedenen Arten von Krankheiten, mache die Pflege und Betreuung komplexer.

Die verwinkelten Gänge, die Rampen und Schwellen in den Altbauten sind Hindernisse im Alltag, auch wenn das Pflegezentrum die Anforderungen erfüllt, die an eine derartige Institution gestellt werden. Eine vom Stiftungsrat in Auftrag gegebene Zustandsanalyse kam zum Schluss, dass der Renovationsaufwand für ein zufriedenstellendes Ergebnis unverhältnismässig gross wäre. Die Nutzungsstudie vom Mai zeigt auf, wie sich das Neubauprojekt finanzieren lässt. Ziel ist, den Komfort für die Bewohnenden und die Effizienz beim Erbringen von Dienstleistungen zu steigern. Der Stiftungsrat hat drei Architektenteams eingeladen, um eine Vorstudie durchzuführen.

«Der Zeitplan ist ambitioniert»

Der Neubau ersetzt die drei über 100-jährigen Gebäude. Bewohnerinnen und Bewohner müssen während der Bauphase umplatziert werden. Genaue Angaben dazu kann Meyer noch keine machen, aber das werde eine grosse Herausforderung und viel Energie kosten. «Wir müssen unsere Bewohnenden und deren Angehörige sorgfältig informieren», ist er sich bewusst. Auch Dienstleistungen werden vorübergehend verlegt.

Angestrebt wird, den Neubau 2021 mit dem 100-Jahr-Jubiläum des Pflegezentrums Brunnmatt einzuweihen. Dann müsste spätestens Mitte 2019 der Baubeginn erfolgen. Grundeigentümerin ist die Bürgergemeinde Liestal, mit der ein Baurechtsvertrag besteht. Deshalb muss sie dem Bauprojekt zustimmen. «Der Zeitplan ist ambitioniert», gibt Andreas Meyer zu. Dieser ist seit bald neun Jahren Geschäftsführer des Pflegezentrums Brunnmatt und hat schon den Neubau, der vor fünf Jahren eröffnet worden ist, eng begleitet. Seit diesem Zeitpunkt verfügt das «Brunnmatt» einen geschützten Wohnbereich. Auch das Café Restaurant Brunnmatt ist fünf Jahre in Betrieb. Deshalb lädt das Pflegezentrum, das sich auch als Liestaler Quartierzentrum sieht, am kommenden Samstag zum Jubiläumsfest und will der Öffentlichkeit einen Einblick geben in seine tägliche Arbeit.

Das Pflegezentrum Brunnmatt, 1921 als Asylheim gegründet, ist eine der ältesten Einrichtungen dieser Art im Baselbiet. Heute werden dort maximal 72 Bewohnerinnen und Bewohner betreut, vorwiegend aus Liestal und Umgebung. In der «Brunnmatt» sind insgesamt 105 Mitarbeitende tätig, davon 15 Lernende; dies entspricht rund 75 Vollzeitstellen, inklusive Restaurationsangestellte.

Jubiläumsfest des Pflegezentrums Brunnmatt in Liestal; diesen Samstag, 10.30 bis 19 Uhr.

www.brunnmatt.ch