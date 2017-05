100 Velos werden in der Schweiz gestohlen. Tagtäglich. Und die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen. Die Versicherungen kostet das Jahr für Jahr 60 Millionen Franken. Für die Langfinger dagegen ist das Risiko klein, erwischt zu werden: Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen lag im letzten Jahr unter zwei Prozent.

Sara Fritz ärgert das gewaltig. Nun wollen die Birsfelder EVP-Landrätin und ihre Mitstreiter etwas dagegen unternehmen. In einem soeben eingereichten Postulat schlägt sie vor, dass Baselland es den Niederlanden nachmachen soll. Dort rüstet die Polizei Lockvogel-Velos mit versteckten Sendern aus und platziert sie an Orten, wo besonders viele Fahrräder gestohlen werden; also neben Bahnhöfen, Schulen oder Einkaufszentren. Sobald ein solches Velo entwendet wird, nimmt die Polizei mit GPS-Trackern die Spur auf und verfolgt die Diebe.

Vergangenes Jahr wurde 1470 Mal so ein «Ködervelo» gestohlen, was zu knapp 1000 Festnahmen führte. Gleichzeitig hat die Massnahme präventive Wirkung: Wo die mit GPS-Sendern ausgerüsteten Velos platziert wurden, gingen nach kurzer Zeit die Diebstahlszahlen massiv zurück. Deshalb solle die Baselbieter Regierung nun prüfen, ob auch die hiesige Polizei versuchsweise Ködervelos einsetzen könnte, fordern die Postulanten.

Fehlende Rechtsgrundlage

Landrätin Fritz verweist zudem auf die Stadt Lausanne, wo im vergangenen Sommer ein ähnlicher Versuch gestartet worden ist. Weitere Anläufe gab es in Luzern oder Winterthur. Dort lehnten die Behörden entsprechende politische Vorstösse allerdings ab. Nicht nur wäre der administrative Aufwand für die Polizei auf Dauer sehr hoch, wurde argumentiert. Auch die nötige Rechtsgrundlage sei nicht gegeben.

Bereits 2012 hatte die Basler Regierung einen entsprechenden Vorstoss aus dem Grossen Rat abgelehnt. Im Polizeigesetz sei die verdeckte Ortung des Standorts von Personen und Sachen nicht explizit geregelt. Die eidgenössische Strafprozessordnung schreibt vor, dass eine Überwachung von der Staatsanwaltschaft beantragt und einem Richter angeordnet werden muss, da es sich um eine Massnahme zur Strafverfolgung handelt. Zulässig sei das allerdings nur bei schweren Straftaten, betonte die Regierung – und keinesfalls bei der Entwendung eines Fahrrads.