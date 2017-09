Stolz, dabei gewesen zu sein

Am 27. September 1957 setzte die «Basellandschaftliche Zeitung» über einen Artikel zur Munzachgesellschaft den Titel «Munzach lebt». Ziemlich genau 60 Jahre später hat der Verein einige der noch lebenden «Munzachbuebe» – und eben auch «Munzachmeitli» – anhand von alten Bildern identifiziert und zum «Klassentreffen» eingeladen. Was an diesem Anlass aus all den Diskussionen, dem Kramen in Erinnerungen und dem Herzeigen von alten Fotografien und Zeitungsartikeln sprach, war dieselbe Begeisterung von damals, aber auch der Stolz, an so einem bedeutenden Projekt beteiligt gewesen zu sein. Den Auftakt zur Veranstaltung bildete eine kleine Theaterszene aus dem neuen Lehrmittel für Latein der Lateinklasse des Basler Vogesenschulhauses unter der Leitung von Julia Klebs. Anschliessend begingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstmals nach fast sieben Jahrzehnten wieder das frühere Ausgrabungsgelände, neben dem heute die Psychiatrie Baselland steht.

Zu ihrem 20-jährigen Bestehen und dem 30. Todestag von Theodor Strübin wird die Munzachgesellschaft 2018 eine Ausstellung zur Entdeckung der Villa und den Munzachkindern organisieren. Diese wird im Dichter- und Stadtmuseum in Liestal stattfinden. (bos)