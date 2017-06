«Ich habe eine Sauwolle auf die Gemeinde.» Stevie Brügger war wohl auch schon in besserer Stimmung. Er ist Präsident des Unterstützungsvereins «Out in the Green». Dieser organisiert das gleichnamige Openair in Allschwil, das am vorletzten Wochenende zum dritten Mal über die Bühne ging. Brügger fühlt sich zu wenig getragen von Allschwil.

«Wir stellen einen öffentlich-kulturellen Anlass auf die Beine, mit Gratiseintritt. Von der Gemeinde jedoch kommt nur wenig Unterstützung. Im Gegenteil: Man wollte uns dieses Jahr noch mehr Geld abknöpfen. Aber irgendwann reicht es.»

Geld für Gittter und Gebühren

Grund für Brüggers Unmut: Die Gebühren, welche die Verwaltung in Rechnung stellt. Sie seien in diesem Jahr stark gestiegen, sagt Brügger, laut ihm musste der Verein rund 3000 Franken einkalkulieren, für Bewilligungen, Absperrgitter, Signalisationen und so weiter. Brügger fragte bereits im vergangenen Jahr nach, ob man dem Anlass wenigstens einen Teil der Gebühren erlassen könne.

Der Gemeinderat habe dem Verein geantwortet, er dürfe die offiziellen Aushänge nutzen. Ausserdem biete man an, das Grusswort für das Programmheft zu verfassen. «Ich wäre schon glücklich gewesen», sagt Brügger, «wenn man von uns anstelle von 3000 Franken nur 2000 Franken verlangt hätte, als Zeichen der Wertschätzung. Und man uns nicht auch noch den letzten Cent aus der Tasche zieht.»