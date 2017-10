Vindret ist es wichtig, dass die Gäste realisieren, wie gefährlich die Situation für die Schweiz war während des Ersten Weltkriegs. «Die Ajoie liegt in der Burgunderpforte. Die Deutschen Truppen wären nur zu gerne auf Schweizer Territorium ausgewichen, um die französische Verteidigung zu umgehen. Das Elsass gehörte damals zum Deutschen Reich, die Grenze verlief bei Bonfol. Im Jura war die Bedrohung beinahe greifbar.»

Sensationelles Namensgedächtnis

Da wären wir wieder beim «O, herrjeh!» Die abkommandierten Soldaten, mehrheitlich Deutschschweizer, sprachen kaum Französisch. Nun sassen sie in einer abgelegenen Ecke der Schweiz, zu Zehntausenden, untergebracht bei Bauern, denn Kasernen gab es keine. Ihr einziger Lichtblick war die Petite Gilberte, ganz verrückt seien die Männer gewesen nach ihr – so heisst es im Lied. Kein Wunder: Gilberte sprach Schweizerdeutsch. Und sie muss ein sensationelles Gedächtnis gehabt haben, denn sie kannte alle Soldaten beim Namen, dreihunderttausend an der Zahl, «et tout les officiers», behauptet jedenfalls der Refrain.

Das Lied feierte kürzlich ein Jubiläum, den 100. Geburtstag: Am 10. Oktober 1917 bot es Hanns In der Gand zum ersten Mal dar, im Hôtel de la Gare. Uraufgeführt wurde das Stück aber bereits im Dezember 1915, von den Komponisten, drei Soldaten aus dem Entlebuch.

Die Schweiz im Mythos vereint

Richtig populär wurden Lied und Figur aber erst Jahre später, während des Zweiten Weltkriegs. Der Stoff war wie gemacht für die Geistige Landesverteidigung: Romands und Suisse-allemands in der Beiz vereint. Georg Kreis erwähnt den Mythos in seinem Buch «Schweizer Erinnerungsorte». Für den Historiker ist er ein «Kristallisationspunkt eidgenössischer Selbstvergewisserung».

Was Vindret den Gästen jeweils besonders gerne in Erinnerung ruft: Dem Film voraus ging ein Buch eines Baslers: der Roman «Gilberte de Courgenay» von Rudolf «Bolo» Maeglin, veröffentlicht 1939. Im selben Jahr kam das Stück auf die Theaterbühne und wurde so zum wohl bekanntesten Werk des Autors und Journalisten, der 1973 in Binningen starb.

Das nächste Projekt der Bernasconis ist bereits in Planung. Die Nachbar-Liegenschaft soll zur Dépendance umgebaut werden. Es ist das Hotel du Mont Terrible, früher ein Konkurrenzbetrieb.

Die Bernasconis haben Gefallen gefunden an der «Petite Gilberte». Dabei erfuhren sie nur per Zufall von der Versteigerung. Evelyne Bernasconi entdeckte die Anzeige in der Zeitung – drei Tage später erhielten sie den Zuschlag.

«Manche Dinge», sagt Bernasconi, «kann man eben nicht planen.»