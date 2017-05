Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler hatte die Nase einmal mehr vorne: Er nutzte seine guten Kontakte nach Italien vom Früchteimport her und begann kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs etwas ganz anderes zu «importieren» – Tschingeli. So wurden damals – nicht abwertend – die jungen Italienerinnen genannt, die zugweise aus Norditalien in die Schweiz geholt wurden, um hier vorwiegend in Haushalten von Migros-Genossenschaftern zu einem Monatslohn von etwa 150 Franken zu dienen. Duttweiler verschaffte so mit seiner legendären «Trentiner Aktion» innerhalb von acht Monaten nicht weniger als 3000 Italienerinnen aus einer kriegsversehrten Region einen Arbeitsplatz in der Schweiz.

Andere sprangen bald auf diesen Zug auf, so auch die Liestaler Textilfabrik Hanro. Sie schickte sogar eigens zwei Mitarbeiter des Personalbüros zur Rekrutierung nach Norditalien, wo diese Flugblätter unter dem Titel «Vi piacerebbe lavorare in Svizzera? Forse nella Hanro?» (Würden Sie gerne in der Schweiz arbeiten? Vielleicht in der Hanro?) verteilten und in den Dörfern zusammen mit Gemeindebehörden Informationsanlässe durchführten.