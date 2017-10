«Ich war zu optimistisch», gibt Ulrich Beyeler zu. Der Inhaber des Kino Oris hatte geglaubt, dass die Liestaler Bevölkerung das Kino an der Kanonengasse trotz halbjähriger Schliessung nicht vergessen würde. Doch der Neustart nach Totalrenovation Ende Mai war nicht einfach. «Wir mussten viel Aufbauarbeit leisten», sagt Beyeler. Lange Zeit glaubten viele, dass das Kino dauerhaft geschlossen bleibe.

Beyeler schreibt dies mangelndem Marketing, aber auch dem vorherigen Betreiber Hansjörg Beck zu, der das Kino im Dezember 2016 schloss und praktisch die gesamte Einrichtung mitnahm. «Er liess bis vor einem Monat seine Webseite online, auf der weiterhin stand, dass wir geschlossen hätten.» Tatsächlich fand, wer «Kino Liestal» googelte, zuerst die alte Adresse oris-liestal.ch statt der neuen kinooris.ch. Noch heute besteht das gleiche Problem auf Facebook. Zu Beck möchte sich Beyeler heute kaum mehr äussern. Rund um die finanziellen Streitigkeiten nach der Auflösung der alten Kinooris AG herrsche Stillschweigen.

450 Zuschauer jede Woche

Knapp fünf Monate nach der Wiedereröffnung, nun unter dem Firmennamen Kinooris Bar GmbH, sieht Beyelers Welt schon deutlich besser aus. «Mittlerweile schreiben wir knapp schwarze Zahlen», sagt der 72-jährige Architekt und Immobilien-Treuhänder. 450 Zuschauer zähle das Kino unterdessen pro Woche. Damit läge man wieder im Bereich des guten Vorjahres, wo die Zahlen pro Woche zwischen 300 und 700 geschwankt hätten – je nach Film, Wetter und Ferienzeit. 2016 kamen so insgesamt rund 25 000 Eintritte zusammen. Beyeler zeigt sich überzeugt, dass man «über den Berg» sei und nun stetig zulegen könne. Das Ziel seien 550 Zuschauer pro Woche.

Auch Geschäftsführerin Melissa Vogt – vom im März in der bz vorgestellten Team ist nur sie übrig geblieben – spricht von 50 bis 80 Zuschauern, die unter der Woche im Schnitt die Abendvorstellungen besuchen würden. Ausverkauft sei der Saal, der 139 Sitze fasst, freilich kaum. Auch an den Wochenenden nicht. Doch welches Kino, selbst in Basel, könne das schon von sich behaupten? Vogt klingt sogar noch euphorischer als Beyeler: «Ich bin komplett zufrieden. Seit Herbst haben die Eintritte extrem zugenommen.» Sie freue sich bereits auf den Winter. Zum Einen, weil dann das Wetter noch mehr Leute in den warmen Kinosaal treibe, zum Anderen, weil dann mit dem neusten Star-Wars-Film ein echtes Zugpferd auf dem Programm steht.

2018 kommt die Kinder-Uni

Die Strategie, auf Mainstream-Filme zu setzen, scheint aufzugehen. Aktuell laufe etwa der Popcorn-Horrorstreifen «Es» am besten. «Wir erreichen ein ganz anderes Publikum als das Kino Sputnik am Bahnhof», hält Beyeler fest. Für seinen Geschmack könnten die beiden Liestaler Lichtspielhäuser aber ruhig enger zusammenarbeiten.

Dass sich das Oris nicht auf Standard-Filmvorführungen beschränkt, sondern immer wieder Spezialanlässe durchführt, funktioniere ebenfalls. «Die Opern-Übertragungen laufen sogar besser als letztes Jahr», sagt Vogt. Dazu hätten sich die «Ladies Night» alle zwei Monate und das monatliche Nachmittags-Kino ab 14 Uhr etabliert. Ebenfalls jeden Monat gibt es einen Bollywood-Abend. Vogt: «Wir waren selbst erstaunt, wie sehr dies von der indischen Gemeinschaft hier geschätzt wird.» Und Beyeler plant noch mehr: Im kommenden Jahr soll mit dem «Family Breakfast» am Sonntagmorgen ein Familien-Anlass dazukommen.

Das Oris möchte aber mehr sein als ein Kino. In Zusammenarbeit mit der Uni Basel gastiert kommenden Frühling die Kinder-Universität für 8- bis 12-Jährige im Saal, der auch eine kleine Bühne bietet. Vor der Eröffnung hatte Beyeler noch verkündet, dass die Bühne regionalen Künstlern und Musikern zur Verfügung gestellt würde. Heute sagt er: «Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln.» Gleichwohl hofft er, dass irgendwann «Music Nights» möglich werden.

Bar zieht am Wochenende

Was laut Melissa Vogt aber richtig eingeschlagen hat, ist der Barbetrieb: «Mittlerweile haben wir jedes Wochenende volles Haus.» Es gäbe viele Liestaler, die ausschliesslich die Bar aufsuchten, vor allem wegen der speziellen Cocktails. Doch auch immer mehr Filmgänger kämen extra eine Stunde früher, um davor noch etwas zu trinken.

Das Komplettpaket, also die Neuausstattung des Kinos von der Leinwand über die Technik bis zu den Sitzen, der Kino- und Bar-Betrieb und die Auslagerung der Finanzverwaltung sowie der Filmprogrammation, kosteten Ulrich Beyeler «einen guten sechsstelligen Betrag». Diese Summe investierte er nicht nur aus Leidenschaft fürs Kino, sondern auch als Geschäftsmann: «Ich hätte es nicht gemacht, würde ich nicht einen echten Mehrwert für Liestal sehen.»