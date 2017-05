In Allschwil regt sich neuer Widerstand gegen den Fluglärm am Euro-Airport (EAP). «Der Flughafenbetreiber Basel-Stadt schont sein Kantonsgebiet auf Kosten des Kantons Baselland.» Dies moniert das «Forum Flughafen – nur mit der Region» in einem offenen Brief an die Baselbieter Regierung und nimmt darin Bezug auf eine Abstimmung in Basel von 1976. In jenem Jahr hat nämlich das Problem des «exportierten Fluglärms des Betreibers Basel» nach Allschwil laut dem Forum seinen Ursprung.

Robert Vogt, Vorstandsmitglied des Forums Flughafen und Allschwiler Gemeinderat, begründet den offenen Brief: «Es ist die Pflicht der Baselbieter Regierung, die Bevölkerung im Kanton zu schützen und ihre Interessen wahrzunehmen.» Dies sei 1976 verpasst worden, weshalb man diese Forderung jetzt nachhole. Die «Sankt-Florians-Taktik» des Stadtkantons dürfe vom Baselbiet nicht länger geduldet werden.

Nur acht Starts pro Tag über Basel

1976 segnete die Basler Bevölkerung die Finanzierung der Hauptpistenverlängerung ab. Bedingung war die Verpflichtung der Kantonsregierung, sich für die Reduktion des Fluglärms in der Stadt einzusetzen (siehe unten). Das Forum Flughafen kritisiert in dem offenen Brief die städtischen Lärmschutzmassnahmen. Diese sehen so aus: Südstarts sollen nach Westen abdrehen, sprich: über Allschwil und Schönenbuch. Direktstarts über die Stadt werden auf acht pro Tag begrenzt.

Von der Südpiste des Euro-Airports aus starten Flugzeuge auf vier Routen in drei Richtungen. Während 90 Prozent der Landungen über das Elsass im Norden erfolgen, startet der Grossteil der Flüge über Allschwil (grün, gelb und orange). Obwohl die Route ganz am Nordrand der Gemeinde entlanggeht, fühlen sich Teile der Bevölkerung dadurch stark gestört. Für die südlichen Direktstarts (rot), die eher über Basel führen, gilt eine Beschränkung von maximal acht bis zehn Starts pro Tag. Das schont auch die Gemeinden Binningen, Bottmingen und Reinach. Für Allschwil gibt es jedoch keine solche Beschränkung.