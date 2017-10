Rufer schützte seine Lehrlinge

Bei der Lehrabschlussprüfung kam es dann zu einer Situation, die ihn sein ganzes restliches Leben prägen sollte: «Ich sollte ein Rind schlachten, war aber wie blockiert und stellte mich daher sehr ungeschickt an. Ein älterer Prüfungsexperte nahm mich zur Seite und sagte mir, ich solle kurz etwas trinken gehen. Währenddessen tötete er für mich das Rind.» Zeitsprung in die Achtzigerjahre: Als 40-Jähriger arbeitete Rufer mittlerweile bei der Migros Basel selbst als Prüfungsexperte. «Da traf ich auch einmal auf einen Jungen, der Hemmungen hatte, das Tier zu töten. In ihm erkannte ich mich wieder. Also sagte auch ich, er solle einen Kaffee trinken gehen. Währendessen sprang ein anwesender alter Metzger ein.»

Da ist sie eben, diese Sorge um die Kinder. «Früher sagte man oft den Schwächsten in der Familie, sie sollen Metzger werden. Für sie wollte ich mich einsetzen», sagt Rufer. Er habe auch nie einen Lehrling durch die Prüfung rasseln lassen und sich dabei teils gegen den Widerstand der anderen Prüfer durchgesetzt, denn: «Was wäre sonst aus den Jungen geworden? Ich habe ja keine Ärzte ausgebildet.» Auch seine persönliche Hemmung, Tiere zu töten oder der Schlachtung zuzusehen, konnte Rufer nie ablegen. Nach seiner Ausbildung habe er nie mehr in einem Schlachthof gearbeitet, und sogar als Prüfer verliess er während des Bolzenschusses jeweils den Raum.

Metzgete historisch ein ernster Tag

Es mag erstaunen, dass Rufer überhaupt so lange im Beruf bleiben konnte. Doch der Frenkendörfer geriet in seinem Leben immer wieder an die richtigen Vorgesetzten, die seine moralische und soziale Ader nicht als Schwäche sahen. So arbeitete er lange als Verkaufsleiter bei Coop und Migros und in der Lehrlingsbetreuung, auch war er beim internationalen Fleisch-Importeur GVFI in Basel tätig.

Rufer betont, nicht grundsätzlich gegen das Schlachten zu sein, auch esse er selbst Fleisch: «Vor allem der Volksfestcharakter stört mich am Sissacher Anlass.» Jeremias Gotthelf etwa, über den sich Rufer ein profundes Wissen angeeignet hat, habe die Metzgete im 19. Jahrhundert als «ernsten Tag» beschrieben, der nötig war, um die hungernden Menschen zu ernähren. Heute erledigten regionale Kleinschlachthöfe diese Arbeit. Für Hans Rufer ist klar: «Genau dort gehört so etwas auch hin.»