Irgendwann macht auch der prallste Veloreifen schlapp. Häufig genau dann, wenn man das Velo am dringendsten braucht. Dann muss der Schlauch mit der eigenen Handpumpe wieder aufgepäppelt werden – oder aber man sucht extra eine Zweiradwerkstatt auf.

Beidem will Sara Fritz ein Ende setzen. Die Birsfelder EVP-Landrätin fordert für ihre Wohngemeinde drei öffentliche Velopumpen. Diese sollen an Orten aufgestellt werden, die stark von Zweirädern frequentiert werden. An der Birsfelder Gemeindeversammlung vom Montagabend erklärte sich der Gemeinderat dazu bereit abzuklären, was die Installation von drei Pumpstationen kosten würde.

Angebot ist weit verbreitet

Öffentliche Velopumpen – eine ziemlich exotische Idee, denken sich wohl nicht wenige. Doch andere Schweizer Ortschaften kennen derartige Frischluft-Gratistankstellen längst; etwa Zürich, Luzern und St. Gallen. Alleine Zürich bietet 35 Stationen an. Auch Bern hat kürzlich nachgezogen: Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesstadt elf Pumpen installiert.