Paul Hofer, ebenfalls Mitglied der landrätlichen Bildungskommission, sagt: «Am wichtigsten wäre, dass alle Schülerinnen und Schüler im Niveau sind, das ihnen am besten entspricht. Es bringt nichts, auf Druck der Eltern ein höheres Niveau zu besuchen, nur um dann im ersten Studienjahr die Universität wieder zu verlassen», sagt der FDP-Politiker. Wenn aber eine verbesserte pädagogische Ausbildung der Lehrpersonen dazu führe, dass immer mehr Kinder die Leistungen für das P-Niveau erbringen können, dann sei dies erfreulich. «Das zeigt dann, dass unser Bildungssystem in Baselland gut funktioniert», sagt er. Ob die Umstellung auf ein sechstes Primarjahr eine Auswirkung auf die höheren P-Niveau-Schülerzahlen hat, das kann derzeit noch nicht ausgewertet werden. Die Datengrundlage dafür ist zu klein, es könnte ein statistischer Ausreisser sein. Die Annäherung der Schülerzahlen der beiden Niveaus hingegen zeichnet sich seit 2012 ab und wurde zumindest nicht unterbrochen durch das sechste Primarjahr.

Sind die Schüler einfach klüger?

Im Kanton Basel-Stadt war die Hoffnung, dass durch die Einführung der Sekundarschule die Anzahl Gymnasiasten verkleinert werden kann. Darauf deutet aber derzeit nichts hin. Im aktuellen Schuljahr nahmen 44 Prozent Sek-Schülerinnen und -Schüler Platz in einer P-Klasse, im Jahr zuvor waren es sogar 47 Prozent. Von der laut Bildungsbericht angestrebten gleichmässigen Verteilung auf die drei Niveaus ist man weit entfernt.

Die einfachste Erklärung, weshalb die P-Niveau-Schülerzahlen von Jahr zu Jahr zunehmen, wäre: Es sitzen immer schlauere Schüler in den Baselbieter Primarschul-Klassenzimmern. Und tatsächlich gibt es einen Hinweis darauf, dass dies so sein könnte. Denn seit die Universität Zürich für den Bildungsraum Nordwestschweiz jährliche Leistungstests durchführt, lässt sich die Leistungsfähigkeit der Baselbieter Schüler mathematisch vergleichen. Und wären die Schüler Wein, würde man bei den letztjährigen Sechstklässlern von einem guten Jahrgang sprechen: In den Fächern Deutsch und Mathematik haben sie besser abgeschnitten als ihre Jahrgangs-Vorgänger, in Französisch sowie im Bereich «Natur und Technik» zumindest gleich gut. Der aktuelle Leistungscheck wird übrigens derzeit durchgeführt, wie das Uni-Institut auf Anfrage sagt. Dann wird sich zeigen, ob die Baselbieter Sek-Schulen für nächstes Jahr weitere Pulte in die P-Klassenzimmer stellen müssen; oder doch wieder zurück ins E-Klassenzimmer.