Die Sozialpartner im Gärtnergewerbe beider Basel heben per 2018 die Mindestlöhne der Gartenbau-Fachbetriebe in diversen Kategorien um je 50 Franken an. Zudem wird die Gesamtlohnsumme aller dem GAV unterstellten Arbeitnehmer um 0,7 Prozent erhöht.