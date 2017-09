„Dann soll man mich halt beleidigte Leberwurst nennen“, sagt Claude Janiak. Aber im Abstimmungskampf um den Erhalt der S-Bahnlinie 9, dem Läufelfingerli, werde er sich nicht engagieren. Das war bis zum vergangenen Sonntag noch ganz anders. Der Baselbieter SP-Ständerat sass im Läufelifingerli-Komitee und hatte zugesagt, an der als Abstimmungsauftakt geplanten Landsgemeinde in Rümlingen Mitte Oktober eine Rede zu halten. Im Komitee werde er zwar weiterhin bleiben, die Landsgemeinde jedoch nicht besuchen und auch sonst im Zusammenhang mit dem Läufelfingerli nicht in Erscheinung treten. Eine entsprechende Meldung des Regionaljournals Basel bestätigte Janiak am Montag gegenüber der bz.

Homburgertal war "völlig unsensibel"

Was war also am Sonntag geschehen, dass Janiak die Nase dermassen voll hat? Das Tramprojekt Margarethenstich, dessen Pro-Komitee von Janiak co-präsidiert wurde, stürzte an der Urne ab. „In Waldenburg und in Liestal gibt es öV-Projekte, entsprechend sensibel wurde dort abgestimmt“, findet der Binninger. Die beiden Gemeinden gehörten zu den einzigen sechs Gemeinden, die gestern Ja zum Margarethenstich sagten. „Dort hat man offensichtlich verstanden, worum es geht. Die Einwohner des Homburgertals aber sagen völlig unsensibel Nein, müssen mit den Konsequenzen leben und selber überzeugend dartun, weshalb das Baselbiet ihr Läufelfingerli erhalten muss.“