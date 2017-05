Ganz am Ende der Exkursion kann Alice Killenberger das Problem am besten erläutern: Der Wasserfall am Beginn des Flüegrabens, der von Titterten westwärts nach Reigoldswil verläuft, ist zweigeteilt – links mit viel Wasser direkt von der Titterter Kläranlage, rechts mit wenig Wasser als eigentliche Quelle des Flüegrabenbachs.

Die ausgebildete Umweltpädagogin aus Titterten will damit sagen: 90 Prozent des Wassers für den Bach stammen aus der Kläranlage des Dorfes, die oberhalb des Grabens liegt; und wenn die Anlage wie angedacht stillgelegt würde, trocknete der Flüegraben aus. Mit dem Flüegraben wäre dann das kantonale Naturschutzgebiet Ryfenstein-Horniflue, das er zum grossen Teil bewässert, gefährdet.

Killenberger als Vorstandsmitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Titterten nutzte das vergangene Wochenende der Biodiversität, um an einer Exkursion auf die Wichtigkeit des Naturschutzgebiets hinzuweisen. Die kleine Wanderung durch den Flüegraben führte vom Reigoldswiler Dorfplatz über den Sagenweg um die Ruine Rifenstein bis zum Amphibien-Biotop auf der Hübschenmatt unterhalb des Dorfes.

Glögglifrosch wurde heimisch

Dieses Amphibien-Biotop ist ebenfalls Teil des Problems: Es wurde 2008 in den drei einstigen Schönungsteichen der Kläranlage eingerichtet, nachdem Killenberger dort eine grosse Population der geschützten Erdkröten und einige Grasfrösche entdeckt hatte. Mittlerweile ist auch die gefährdete Geburtshelferkröte («Glögglifrosch») heimisch. «Dafür sind wir dem Kanton sehr dankbar», sagt Killenberger: Erst vor zwei Jahren wurden die Teiche noch einmal von Sedimenten befreit, und die rissigen Betonschalen im Boden durch Folien ersetzt.

Nun ist es zwar so, dass das Wasser von der Kläranlage seit dem Entstehen des Biotops ohne Umwege über die Schönungsteiche direkt in den Flüegraben fliesst und dort die Sedimente ablagert. Das schade den Pflanzen und Tieren im Oberlauf des Baches sehr, sagt Killenberger.

Es sei aber immer noch besser als die geplante Alternative des Kantons, die sanierungsbedürftige Kläranlage Titterten aufzugeben und die Abwässer durch ein neues Rohr direkt in die ARA Füllinsdorf zu führen: «Dann läge der Flüegraben im Sommer zwei bis drei Wochen trocken, und ich will mir nicht ausmalen, was das für das Ökosystem bedeuten würde.»

Kanton will neues Abwasserrohr

Bei der Exkursion mit dabei ist auch Christoph Tschopp. Er ist nicht nur Präsident des Naturschutzvereins Arboldswil, sondern plante als Bauingenieur in den Achtzigern auch die Schönungsteiche. Wenn der Kanton seinen Plan mit dem neuen Abwasserrohr umsetzen würde, wäre es für Tschopp die beste Lösung. Dann würde in der Titterter Kanalisation ein Trennsystem von Oberflächenwasser vom Schmutzwasser eingeführt.

Lösung ist nicht ganz billig

«Das Oberflächenwasser macht bis zu drei Viertel des Abwassers aus und könnte weiterhin direkt den Flüegrabenbach speisen», meint Tschopp zu seiner Lösung. Allerdings ist beiden klar, dass auch diese Variante Geld kosten würde, das der Kanton Baselland bekanntlich zu wenig hat.