Wer ersetzt den abtretenden Stadtpräsidenten Lukas Ott in der fünfköpfigen Liestaler Exekutive? Diese Frage ist im Stedtli derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Bereits klar ist: Die Grünen wollen bei der Ersatzwahl am 26. November Otts Sitz verteidigen – und zwar mit Landrätin Marie-Theres Beeler (58). Sie wird Ende September an der Nominationsversammlung der Liestaler Grünen bestätigt. Ebenfalls klar ist: Die SP – die wählerstärkste Partei des Kantonshauptorts – erhebt keinen Anspruch auf einen dritten Sitz im Stadtrat neben Franz Kaufmann und Regula Nebiker.

Die Bürgerlichen werden den Grünen-Sitz angreifen. Mit wem und von welcher Partei wird derzeit hinter den Kulissen verhandelt. Der Liestaler FDP-Präsident Hans Vogt sagt nur so viel: «Wir wollen uns mit der SVP auf eine gemeinsame bürgerliche Kandidatur einigen.» Entsprechende Gespräche mit der SVP-Parteileitung hätten bereits stattgefunden. Morgen Mittwoch entscheidet der Vorstand der FDP Liestal, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin der Freisinn in die Ausmarchung mit der SVP steigen will. Abschliessend entscheiden soll eine ausserordentliche FDP-Sektionsversammlung am 26. September. Bereits zuvor wolle man sich aber mit der SVP auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, erklärt Vogt.

Drei Interessenten bei der FDP

Drei mögliche Kandidierende haben sich beim FDP-Präsidenten gemeldet. Namen nennen mag Vogt keine. Die bz weiss aber aus gut unterrichteter Quelle: Die langjährige Bürgerrätin und Einwohnerrätin Karin Jeitziner bekundet Interesse an dem Amt. Die 56-Jährige verfügt über breite Erfahrung in Exekutiven und Kollegialbehörden. Neben den erwähnten politischen Ämtern ist sie Friedensrichterin, Mitglied der Liestaler Sozialhilfebehörde sowie zahlreicher weiterer Kommissionen. Für eine Kandidatur Jeitziners spricht zudem, dass ihr keine beruflichen Verpflichtungen im Weg stehen. Allerdings muss die Freisinnige mit dem Einwand leben, dass sie trotz vieler Jahre im Einwohnerrat keine markanten Spuren hinterlassen hat. Offiziell bestätigen mag sie ihre Ambitionen noch nicht. Auf Anfrage der bz sagt sie: «Kein Kommentar.»

Ein weiterer Papabile aus der Liestaler FDP heisst Michael Bischof. Der 60-Jährige ist als Vizepräsident von KMU Liestal in Gewerblerkreisen bestens verankert. Immer wieder schaltet sich Bischof in Liestal in gewerbepolitische Debatten ein. Bereits zwei Mal sass er im Einwohnerrat, zuerst in den 1990er-Jahren und dann wieder von 2005 bis 2011; beide Male bekleidete er zeitweise das wichtige Amt des FDP-Fraktionspräsidenten. Bischof ist selbstständiger Unternehmer mit eigener Firma seit über 30 Jahren. Die nötige Freiheit für ein Stadtratsamt hätte Bischof zweifellos, das Feuer auch. Doch auch er mag sich nicht zu seinen Stadtrats-Ambitionen äussern: «Ich möchte dazu nicht vorzeitig Stellung nehmen und überlasse die Kommunikation der Parteileitung.» Desinteresse klingt freilich anders.

Die bz hat sich im Stedtli umgehört und ist noch auf weitere Namen aus der FDP gestossen – etwa jenen des langjährigen Einwohnerrats und FDP-Fraktionschefs Pascal Porchet; er ist erst im Juni aus dem Ortsparlament zurückgetreten. Oder jenen von Einwohnerrätin und Parteileitungsmitglied Daniela Reichenstein. Gemäss Informationen der bz verfügt auch die SVP über einen Kandidierenden für die interne Ausmarchung mit der FDP. Um wen es sich dabei handelt, konnte gestern nicht in Erfahrung gebracht werden. Sektionspräsident Reto Tschudin war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Wen zaubert SVP aus dem Hut?

Die SVP besetzt im 40-köpfigen Einwohnerrat acht Sitze. Ginge es nach dem Parteienproporz, hätte sie einen Sitz in der fünfköpfigen Exekutive zugute. Allerdings mangelt es der SVP an überparteilich akzeptierten Kandidierenden für eine Majorzwahl. Bei der letzten Stadtratswahl im Februar 2016 erzielte SVP-Kandidat Beat Gränicher bloss halb so viele Stimmen wie der auf dem fünften Platz wiedergewählte parteilose Stadtrat Daniel Muri – eine herbe Enttäuschung für die Volkspartei.

Die FDP steigt also mit Vorteilen in die Kandidatenkür im bürgerlichen Lager – es sei denn, die SVP zaubert wider Erwarten doch noch einen mehrheitsfähigen Kandidierenden aus dem Hut.