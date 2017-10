23. September 2017: Nach der 0:1- Niederlage im Spitzenspiel randalieren FCZ-Chaoten in ihrem Extra-Zug und ziehen insgesamt zehn Mal die Notbremse. Vier Züge fallen deswegen aus. In Muttenz verhindert die Polizei noch das Aussteigen, wenig später in Pratteln ist sie machtlos. Die Hooligans beschädigen Fahrzeuge und Gebäudefassaden. An der Glasfront des Helvetia-Towers werden Scheiben eingeschlagen. Insgesamt verursachen die Chaoten einen Sachschaden von 250 000 Franken.

12. April 2015: Bereits im Joggeli wird das Spiel unterbrochen, weil FCZ-Fans Pyrotechnik aufs Spielfeld werfen. Nach der 1:5-Niederlage sorgen die Hooligans für kriegsähnliche Szenen. Mit dem Nothammer aus dem Extrazug hinterlassen sie rund um den Bahnhof Pratteln an Autos und Geschäften eingeschlagene Scheiben. Als die Polizei einschreitet, wird sie von den Chaoten mit Pyros und Steinen beworfen. Erst als die sie mit Gummischrot gegen die Vandalen vorgeht, können die Hooligans zurückgedrängt werden. Die SBB muss den Zugverkehr auf der Strecke einstellen. Neun Züge fallen aus.

9. August 2014: Rund hundert Hooligans steigen in Pratteln aus dem Extrazug, bei dem sie zuvor die Notbremse gezogen hatten. Dort schlagen sie auf vereinzelte FCB-Fans ein und beklauen diesen. Ausserdem werfen die Chaoten Steine auf Autos und Passanten. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und drängt die Fans nach 15 Minuten zurück in den Zug.