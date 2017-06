Selten behandelt der Liestaler Einwohnerrat eine grosse Kiste so einheitlich jubelnd wie vor vier Wochen in erster Lesung den Quartierplan Bahnhofcorso mit neuem Bahnhof, Bürogebäude und Hochhaus.

Kaum jemand zweifelt, dass das Ortsparlament in einer Woche in der entscheidenden zweiten Lesung das Jahrhundertprojekt mit komfortablem Mehr durchwinken wird. Nicht einmal die Opponenten gegen das Projekt Bahnhofcorso. Dies liessen die Vertreter der «Gruppe für ein starkes Liestal» an der gestrigen Medienkonferenz durchblicken, auch wenn sie mit ihrem Anlass in letzter Minute versuchen, doch noch einen Fuss ins politische Verfahren zu setzen.

Ihre winzige Hoffnung: Der Einwohnerrat weist nächsten Mittwoch das Geschäft zur Neubeurteilung an die Bau- und Planungskommission zurück. Denn anstelle einer fundierten Diskussion hat sich das Parlament in den Augen der Bahnhofcorso-Gegner in eine Sackgasse manövriert. Der Architekt Raoul Rosenmund sagte es gestern so: «Der Einwohnerrat hat es verpasst, frühzeitig Fragen zu stellen, und befindet sich nun in der misslichen Lage, das Versäumnis entweder zugeben zu müssen oder alles kritiklos gutzuheissen.»

SBB am Pranger

Kritische Ansätze gibt es für die Opponenten zuhauf, wobei das Hochhaus und das Vorgehen der SBB im Vordergrund stehen. Rosenmund fuhr schweres Geschütz auf und bezichtigte die SBB unter anderem «der Falschdarstellung, der Erpressung und einem künstlichen Zeitdruck». Mit Letzterem spielte er auf die Ankündigung der SBB im März in der bz an, dass der Bahnhofsneubau um zwei Jahre auf 2020 vorgezogen werde, falls Liestal Ja zum Hochhaus sagt. Mit dem Bau des Hochhauses selbst könne aber von den Abläufen her frühestens 2024 begonnen werden, relativierte Rosenmund. Und er fügte an: «So soll man nicht noch lange überlegen. Beim Einwohnerrat hat es gewirkt.»