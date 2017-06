Im März warnten Mitarbeitende des Arxhof die Baselbieter Regierung. Sie würden die Kontrolle über die jungen Straftäter verlieren, die sie im offenen Massnahmenvollzug in Niederdorf betreuen. Wie Recherchen der bz zeigen, sind ihre Befürchtungen nun eingetroffen. Ein Bewohner des Arxhof ist in die zwei brutale Raubüberfälle von vergangenem Samstag involviert.

Dabei haben drei junge Männer in der Basler Innenstadt zuerst von einem 18-Jährigen Geld verlangt. Wie der Medienmitteilung der Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) zu entnehmen ist, stiessen sie ihn «unvermittelt» nieder; traktierten ihn derart mit Faustschlägen und Fusstritten, dass er das Bewusstsein verlor. Während das Opfer ohnmächtig am Boden liegt, nimmt ihm das Trio Portemonnaie und Smartphone ab.

Kurz darauf schlägt es erneut zu. Es trifft einen 57-jährigen Mann, in der Nähe des Taxistands am Blumenrain. Die drei mutmasslichen Täter attackieren ihn ohne Vorwarnung von hinten, schlagen ihn zu Boden, verletzen ihn am Kopf. Auch den 57-Jährigen beklauen sie: Bargeld, Uhr und Smartphone lassen sie mitgehen.

Schläger sitzen noch in U-Haft

Beide Opfer müssen nach den Raubüberfällen in die Notfallstation gebracht werden. Ob und wann sie das Spital wieder verlassen konnten, gibt die Stawa keine Auskunft. Sie teilt auf Anfrage jedoch mit, dass alle drei mutmasslichen Täter noch in Untersuchungshaft sitzen.

Die Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID) bestätigt, dass einer der drei mutmasslichen Täter ein Bewohner des Arxhof ist. Gemäss SID befindet er sich am Ende seines Vollzugs und wohnt in der Aussenwohngruppe. Somit hat er zwar mehr Freiheiten gehabt, ist aber immer noch engmaschig betreut. Die genauen Tatumstände und seine Rolle sind noch nicht geklärt, es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Sicherheitsdirektion muss sich nun unangenehme Fragen gefallen lassen. Erst kürzlich haben sich ehemalige und aktuelle Mitarbeitende mit einem Hilferuf an die Baselbieter Regierung gewandt. In einem anonymen Brief prangern sie Missstände an. Und: Sie schildern, dass die chaotische Personalsituation direkte Folgen für die Bewohner hätte. Diese würden mit «boykottierendem, bedrohlichen Verhalten» reagieren und «offensichtlich Drogen konsumieren». Dadurch steige die Gefahr für Mitbewohner und Mitarbeitende «massiv».