Die Baselbieter Gemeinde Reinach entlässt eine Asylbetreuerin. Wie Gemeindeverwalter Thomas Sauter am Mittwochnachmittag an einer Medienorientierung erklärte, waren Aussagen ihres Anwalts in der «Basler Zeitung» (Baz) ausschlaggebend für die ordentliche Kündigung und sofortige Freistellung der langjährigen Mitarbeiterin. Dieser erklärte, die Verhältnisse auf der Gemeinde seien «diktatorisch».

Laut Baz wurde die Mitarbeiterin mehrfach verwarnt. Das bestätigten Sauter und Gemeindepräsident Urs Hintermann – sie gaben aber einen anderen Grund für das zerrüttete Arbeitsverhältnis als die Zeitung an. Die Frau habe nämlich über Jahre hinweg Vereinbarungen mit ihren Vorgesetzten nicht eingehalten und ihre Kompetenzen mehrfach überschritten. Auch Supervisionen und Coaching hätten das Arbeitsverhältnis nicht verbessern können, erklärte Sauter.

Die Zeitung hatte mehrfach geschrieben, die Mitarbeiterin sei verwarnt und unter Druck gesetzt worden, weil sie ihren Vorgesetzten angebliche Missstände und Missbräuche im Asylheim gemeldet hatte. Dass es diese Vorwürfe gibt, bestritten weder Sauter noch Hintermann. Doch man sei allen immer nachgegangen und habe sie gegebenenfalls der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Entsprechende Abklärungen der Staatsanwaltschaft laufen derzeit, weshalb die Gemeinde keine Vorverurteilungen vornehme, so Hintermann. Unter anderem soll eine Mitarbeiterin einen minderjährigen Asylbewerber sexuell verführt haben.