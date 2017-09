Claudia Deiss, wie läuft der Verkauf in ihren beiden Läden?

Claudia Deiss: Die Glocke klingelt fast ununterbrochen. Seit der Hype ausgebrochen ist, verkaufen wir mehr. Das war also Gratiswerbung.

Haben Sie Verständnis für die Menschen, die sich am Namen Mohrenkopf stören?

Ich finde es gesucht. Diese Diskussion ist, Entschuldigung, biireweich. Der Name ist nicht so gemeint, wie er bei gewissen Leuten rüberkommt. Wir hatten auch schon schwarze Mitarbeiter. Die haben sich nie am Namen gestört. Einer sagte sogar mal zu mir, als es darum ging: «Haben wir denn keine anderen Probleme?»