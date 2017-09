Man hat einen Riesenbatzen verschenkt. Der Bund hätte sich mit sieben Millionen Franken am Margarethenstich beteiligt.

Hinter diese sieben Millionen ist ein Fragezeichen zu setzen. Der Anteil des Bundes war abhängig von der Schlussabrechnung, und bei dieser beträgt sein Anteil 40 Prozent. Und wie hoch dieser Betrag ausgefallen wäre, weiss kein Mensch, kein Experte, kein Bauexperte. Also, es wäre okay gewesen zu sagen: Es sind Subventionen vom Bund in der Höhe x zu erwarten, aufgrund der Schlussabrechnung. Aber so wurde den Leuten Sand in die Augen gestreut. Das Einzige, was gesichert war, waren die zwei Millionen der BLT. Und wenn man jetzt über die Schlaufe diskutiert, im Zusammenhang mit dem Ozeanium: Der Kanton Baselland könnte die sieben Millionen, die er ausgegeben hätte für den Margarethenstich, an Basel-Stadt zahlen an die Umlegung der Schlaufe. Man könnte sogar noch weitergehen. Basel ist die Kernstadt der Region Nordwestschweiz. Ich stelle mir vor: Baselland und Basel-Stadt vereinbaren ein fifty-fifty, teilen sich die Kosten für die Verlegung der Schlaufe hälftig. Das wäre auch partnerschaftlich kein schlechtes Zeichen. Wenn ich noch im Landrat sässe, würde ich sogar in diese Richtung einen Vorstoss machen.

Baselland soll die Hälfte zahlen an den Kosten der Tramschlaufen-Versetzung an der Heuwaage?

Richtig!

Was sagen Sie zu den Fake-News, die im Umlauf waren vor der Abstimmung? Es hiess etwa, das Margarethen-Kirchli werde abgerissen.

Das ist ein Witz. Der ganze Perimeter um das Kirchli ist im Inventar für schützenswerte Landschaften des Bundes aufgeführt. Da wird also nichts verändert. Aber wer mich klar enttäuscht hat, sind die Denkmalpflege und der Heimatschutz des Kantons Basel-Stadt. Wenn man sich vor Augen führt, wie das ausgesehen hätte mit den neuen Masten und den Abspannungen der Fahrdrähte – das hätte den Hügel verunstaltet. Und da sagen die Denkmalpflege und der Heimatschutz nichts... Nein, sie sind sogar noch dafür.

Sabine Pegoraro wurde kritisiert, dass sie sich nicht in den Abstimmungskampf eingeschaltet hat als Baselbieter Baudirektorin.

Im Nachhinein mit so etwas zu kommen, ist höchst unanständig. Ich hätte mir eine solche Kritik zu meiner Zeit als Landrat nie erlaubt. Auch die Aussage von Ständerat Claude Janiak, er würde nun das Komitee für den Erhalt des Läufelfingerli nicht mehr unterstützen, finde ich charakterlos von einem gewählten Politiker.

Er sei eine beleidigte Leberwurst - Janiak hat selber gesagt, man dürfe ihn jetzt so nennen.

Er ist ein Schlitzohr.

Sie hatten das gesamte Polit-Establishment des Leimentals gegen sich. Auch der Landrat hatte sich für den Margarethen-Stich ausgesprochen. Doch das Volk entschied ganz anders. Was stimmt hier nicht mehr?

Das ist ein Problem, das die Politik überall hat, also nicht nur kommunal, sondern auch kantonal und national. Die Politiker haben den Kontakt zur Basis verloren. Und wenn der Kontakt verloren gegangen ist, dann fehlt irgendwann auch das Vertrauen. Ich pflegte während meiner politischen Tätigkeit immer den Austausch mit Andersdenkenden. Ich akzeptierte jede Meinung, solange man anständig blieb. Heute ist das anders. Die Politiker bewegen sich in ihrer Blase. Das sieht man bei den Baselbieter Volksvertretern in Bern: Die wissen nicht mehr, wie die Bevölkerung tickt. Dabei wurden sie doch genau von diesen Leuten gewählt.

Was müssten die Politiker anders machen?

Man muss hinstehen: Sagen, was man denkt und was man will, was die Ziele der eigenen politischen Arbeit sind. Und dann muss man zuhören können, in Erfahrung bringen, wo den Wählerinnen und Wählern der Schuh drückt. Das ist ein Riesenaufwand und mit Arbeit verbunden. Bei mir hiess das früher, neben Beruf und Familie: An Anlässe gehen und Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag Dossiers studieren.

Zur Person Roger Moll (75) sass von 1987 bis 2003 für die FDP im Landrat, 1995/96 präsidierte er ausserdem den Binninger Einwohnerrat. Der pensionierte Bautechniker wohnt in Binningen.