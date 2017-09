Frau Kubli, in fast 20 Jahren hat sich punkto Gleichstellung sicher einiges verändert.

Ja. Wir stehen heute an einem völlig anderen Punkt als 1998, als ich angefangen habe. Damals war das Gleichstellungsgesetz soeben in Kraft getreten. Und mit dem Einführungsgesetz wurde die Fachstelle erst gesetzlich verankert, obwohl sie bereits seit 1989 besteht. Es war noch nicht abzusehen, was das neue Gesetz für Auswirkungen auf die Gleichstellungsarbeit haben würde. In den 20 Jahren haben wir auf verschiedenen Gebieten viel erreicht. Mir wurde jedenfalls nie langweilig. In unserem ersten kantonalen Gleichstellungsbericht von 2016, auf den ich besonders stolz bin, zeigen wir die Entwicklung und Errungenschaften der Baselbieter Gleichstellung der letzten 20 Jahre. Der Kanton Baselland hat sich punkto Gleichstellung schweizweit ins Mittelfeld hochgekämpft. Im Bereich Politik ist er sogar an der Spitze.

Was zeigt der Gleichstellungsbericht?

Er zeigt die Lebensverläufe von Frauen und Männern im Kanton und bezieht verschiedene Bereiche wie Erwerbsleben, Familie, Kultur, Bildung, Recht und Politik ein. Die Statistiken darin zeigen zum Beispiel, dass Frauen nach wie vor den grösseren Anteil an unentgeltlicher Haus- und Familienarbeit leisten, während Männer mehr Erwerbsarbeit übernehmen, auch bei jüngeren Generationen. Das Spektrum der Berufe, die Männer wählen, ist ausserdem breiter als das von Frauen. Und es zeigt sich, dass fast doppelt so viele Männer wie Frauen ein Unternehmen leiten. Die Chancengleichheit in der Ausbildung ist nahezu gegeben. Aber die gesellschaftlichen Mechanismen und Geschlechterstereotypen sind immer noch stark wirksam.

Wie sieht es bei der unentgeltlichen Haus- und Familienarbeit aus?

Junge Eltern haben heute ganz selbstverständlich den Anspruch, dass gleichberechtigte Familienarbeit möglich sein muss. Nur noch rund 26 Prozent der Familien mit kleinen Kindern leben das traditionelle Modell, in dem der Mann Vollzeit erwerbstätig ist und die Frau die Hausarbeit macht. In den meisten Familien arbeitet Er Vollzeit und Sie Teilzeit. Die durchschnittlichen Pensen der Frauen erhöhen sich nur langsam, während rund 90 Prozent der Männer Vollzeit arbeiten. Teilzeitarbeit wirkt sich aber sowohl auf die Karrieremöglichkeiten als auch auf AHV und Pensionskasse aus. Zudem steigen die Scheidungsraten, und Alleinerziehende sind meistens Frauen, die dann einer Doppelbelastung ausgesetzt sind. Die Gleichstellung setzt zwar hauptsächlich bei der bezahlten Arbeit an. Aber der Verfassungsauftrag, den die Fachstelle auf kantonaler Ebene unterstützen muss, ist ausdrücklich ein Querschnittsauftrag, der alle Lebensbereiche von Frauen und Männern einschliesst.