Seit 2011 überwacht die Fachkommission im Auftrag der Regierung schon die Arbeit der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Dicke Luft herrscht schon länger zwischen der Kommission und der beaufsichtigten Behörde. So wirft die Stawa der Aufsichtskommission unter anderem vor, Informationen an die Medien weitergeleitet zu haben, die nicht an diese gelangen sollten.

Weiter wird Enrico Rosa, dem Leiter der Aufsichtskommission, Fehlverhalten vorgeworfen. In seinem Amt hätte er Kontrollen durchgeführt, die teilweise an Schikane gegrenzt hätten. Dabei haben sich schon mehrere Kommissionen des Landrats mit dem Konflikt befasst.

Die Fachkommission hat schliesslich bekannt gegeben, dass sich die Mitglieder der Aufsichtskommission nicht mehr zur Wiederwahl stellen werden. (clh)