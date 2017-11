«Wir sind es leid! Seit fünfzehn Jahren mussten wir bei den Arbeitsbedingungen nur Verschlechterungen hinnehmen. Jedem Tiefschlag folgt gleich der nächste.» Das rief ein Sprecher an der Protestkundgebung gegen den Personal-Sparkurs der Baselbieter Regierung in die Runde. In Muttenz protestierten am Mittwochabend nach Angaben von Radio SRF rund 600 Personen.