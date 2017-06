Baudirektion im Fadenkreuz

Besonders schlecht kam dabei die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) von FDP-Regierungsrätin Sabine Pegoraro weg. Auf deren Konto geht rund ein Viertel der verspäteten Postulats- und Motionsantworten, was der GPK-Präsident, Kämpfers Parteikollege Hanspeter Weibel, nach erfolgter Landratsschelte folgendermassen quittiert: «Von der BUD könnte man durchaus eine schnellere und höhere Problembewältigungskompetenz und -kadenz erwarten.»

Kämpfer selbst wird noch deutlicher: «Wenn ich die Menge der unbeantworteten Vorstösse betrachte, die länger als zwei Jahre zurückliegen, scheint es bei der BUD ein Problem zu geben.» Klar, es gäbe auch schwierige Themen, die zur Abklärung viel Zeit benötigen, schränkt Kämpfer ein, «aber ein Postulat zur Grundsatzfrage der Einführung einer Strassenkasse ist schlicht nicht komplex. Das kann man mit Ja oder Nein beantworten.» Doch der entsprechende Vorstoss von Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP, Therwil) ist seit 2005 unbeantwortet geblieben.

Das fordert den Widerspruch der kritisierten Direktion heraus. «Herr Ringgenbergs Postulat zum Strassenfonds braucht eine begründete Auslegeordnung», erwidert Dieter Leutwyler, der Sprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. In den vergangenen Jahren hätten sich schon die Fachhochschule und ein Universitätsinstitut mit dieser Frage beschäftigt. «Ein Modell für eine Strassenrechnung liegt seit 2015 vor, jetzt geht es noch darum, mögliche Finanzierungsvarianten zu ermitteln, wovon eine Möglichkeit der Fonds ist.»

Die zusammen mit der Finanzdirektion ausgearbeitete Vorlage wird bis Mitte 2018 dem Landrat unterbreitet werden, kündigt Leutwyler an – also 13 Jahre nach der ersten Anfrage im Parlament. Genau diese lange Dauer ist es, die Oskar Kämpfer so aufregt. «Bei solchen Zeitspannen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das Umfeld so weiterentwickelt hat, dass der parlamentarische Auftrag der heutigen Situation gar nicht mehr entspricht», hält auch die GPK fest.

Landrat produziert die Flut

Von der Kontroverse um einzelne alte Postulate und Motionen abgesehen: Ist es nicht einfach so, dass die 90 Landrätinnen und Landräte schlicht zu viele Vorstösse lancieren, damit alle fristgerecht von den einzelnen Direktionen beantwortet werden könnten? Seit 2014 waren es im Schnitt rund 440 pro Jahr, und selbst die nach den letzten Wahlen im 2015 von den Fraktionen angekündigte freiwillige Selbstbeschränkung sorgt für keine spürbare Entlastung.

«In der Mengenbetrachtung hätte ich noch vor zwei Jahren gesagt: ‹Ja, Sie haben recht›», antwortet Kämpfer auf diese Frage. Aber inzwischen betrage die Durchlaufzeit für die Traktandierung eines Vorstosses zwei Monate. «Der Stau wird also nicht nur durch die Menge an Vorstössen verursacht, sondern die Regierung entscheidet auch willkürlich, welche sie für gut und richtig befindet, und welche sie nicht beantworten will.»

GPK-Präsident Weibel findet, dass für die Regierung die Beantwortung «manchmal einfacher» als der Antrag auf Fristerstreckung wäre. Immerhin lässt Weibel folgende Selbstkritik gelten: «Aber auch gewisse Landräte könnten sich starker zurückhalten»; nur um mit einem Seitenhieb an die linke Ratsminderheit und Vertreter der Starken Schule Baselland fortzufahren: «So würde ich es ausserordentlich begrüssen, wenn wir nicht ständig im Landrat über operative Schulprobleme diskutieren müssten.»

Den ultimativen Beweis für die Richtigkeit seiner These sieht Kämpfer darin, dass seine Schelte im Landrat vom Regierungsrat widerspruchslos hingenommen worden ist: «Ich habe mich bewusst pointiert geäussert, da ich auf eine Reaktion der Regierung gehofft hatte. Es kam aber einfach nichts zurück. Das bestätigt nur: Wir Landräte werden nicht ernst genommen.»