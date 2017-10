Das menschliche Auge ist überfordert, den Aktionen der Sport-Stacker zu folgen. Derart rasant hantieren diese mit ihren Bechern. Wie die Stacker Pyramiden auf die Matte zaubern und die Becher gleich wieder zu Türmen formen, ist nur in Zeitlupe genau zu sehen.

Seit einem Jahr trainiert in Zunzgen eine Gruppe Jugendlicher an einem Samstag im Monat 3-3-3, 3-6-3 und Cycle. In diesen drei Disziplinen müssen sich Teilnehmende an Wettkämpfen messen. Auch das Doppel mit zwei Personen sowie die Staffel mit Vierer- oder Fünferteams werden regelmässig geübt. Die komplette Ausrüstung, die man für Sport-Stacking benötigt, ist simpel: eine Matte mit integriertem Timer und zwölf spezielle Becher mit Loch im Boden zur Verhinderung eines Vakuums.

Die Sportart stammt aus den USA und ist in den 1980er-Jahren von einem Lehrer erfunden worden. Nachdem Sport-Stacking nach Europa hinübergeschwappt war, setzte es sich vor zehn Jahren auch in der Schweiz fest. Daniela Huwyler ist fast seit Beginn dabei. Die 51-Jährige fand durch ihren Sohn zu diesem Sport. Heute ist sie Trainerin und Funktionärin.

Für Jung und Alt

Vom Becherstapeln auf Zeit ist Huwyler fasziniert: «Fingerfertigkeit, Konzentration, Koordination sowie natürlich Freude und Spass braucht es dazu. Lernen können diesen Sport alle, von Jung bis Alt.» Stacking fördert die Koordination und verbindet die beiden Gehirnhälften. Gegnerin ist die Uhr. Auf der Stacking-Matte müssen die Becher möglichst schnell hin- und herbewegt werden. Fehler müssen korrigiert werden, was jedoch Zeit kostet.

Daniela Huwyler ist viele Wochenende für ihre Passion unterwegs. Sie leitet auch Stacking-Gruppen in Reiden, wo sie wohnt, und in Othmarsingen. An Turnieren und Meisterschaften ist sie ebenfalls stets vor Ort. Die Gruppe in Zunzgen befindet sich noch im Aufbau. Gewöhnlich nehmen gegen zehn Mädchen und Knaben an einer Trainingseinheit teil. Das beste Alter für Sport-Stacking ist 12 bis 18 Jahre. Die Stacker üben vor allem zu Hause und unterschiedlich intensiv. «Vor Turnieren wird vermehrt trainiert, während der Sommerferien sehr wenig», erklärt Daniela Huwyler. Klar ist: Nur mit Trainingsfleiss kann man sich verbessern, es ist reine Übungssache.

In einer Woche finden die Schweizer Meisterschaften in Baar statt. Dort will Huwylers Tochter Saskia Flühmann wieder obenaus schwingen. Die 13-Jährige ist fünffache Meisterin in ihrer Altersklasse und derzeit die fünftschnellste Sport-Stackerin schweizweit. Saskia Flühmann stellte auch schon drei nationale Rekorde auf.

Cycle als Lieblingsdisziplin

«Immer wieder die eigenen Zeiten unterbieten und sich verbessern», antwortet die Schülerin auf die Frage, weshalb sie vom Stacking so begeistert sei. Ihr Ziel ist, die schnellste Stackerin der Schweiz zu werden. Beim Cycle, der Königsdisziplin, fühlt sie sich besonders herausgefordert, «weil ich hier das grösste Steigerungspotenzial habe». Sie könne mit Nervosität zwar gut umgehen, aber am Tag vor einer Meisterschaft sei sie schon sehr nervös, wie ein «Gumpiball», meint Saskia Flühmann lachend.

Neben Meisterschaften werden in der Schweiz vereinzelt Turniere und seit kurzem sogenannte Liga-Serien ausgetragen. Die nationale Stacking-Szene ist auf die Deutschschweiz beschränkt. Sie zählt rund 120 Aktive. Ganz anders in Deutschland: Dort gebe es viele Wettkämpfe, weiss Daniela Huwyler, «das nördliche Nachbarland verfügt über eine starke Stacking-Bewegung».