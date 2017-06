Thomas Engel weiss: «Guter Wein braucht Geduld.» Diese Überzeugung in seiner Arbeitsweise zahlt sich für den Kellermeister der Liestaler Kellerei Siebe Dupf aus. Nachdem bereits zwei seiner fünf nominierten Weine zum Baselbieter Staatswein gekürt worden sind (bz berichtete), ereilt ihn eine weitere erfreuliche Nachricht: Alle sieben Weine, die er und sein Team für die internationalen «Decanter World Wine Awards 2017» in London eingereicht haben, sind mit einer Auszeichnung prämiert worden.

Es ist das erste Mal, dass Baselbieter Weine eingereicht worden sind – und gleich mit durchschlagendem Erfolg: einmal Silber, fünfmal Bronze und ein Diplom. «Wir haben mit der Teilnahme an den Decanter Awards etwas gewagt, und jetzt hat es sich ausgezahlt. Für uns ist das ein toller Ansporn», freut sich Engel. In dieser Risikobereitschaft sieht er den grossen Vorteil seines jungen Teams. Auch die gute Zusammenarbeit mit Kellerei-Mitarbeiter Lukas Wiedmer sei sehr wertvoll. Engel erklärt: «Die Teilnahme kostet, also trägt man ein gewisses Risiko. Aber wer nie mitmacht, kann nicht gewinnen.»