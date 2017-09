Kontra: Die Verlierer sind die Kinder

Es darf nicht sein, dass sich der Kanton auf dem Rücken der Gemeinden gesund spart und Schulkinder die Leidtragenden sind.

Wir alle wissen, dass jedes Kind seine spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnisse hat. Somit versteht es sich von selbst, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die eine individuelle schulische Betreuung benötigen, die ihnen die Volksschulen nicht anbieten können. Bisher zahlt der Kanton allen Eltern, die ihr Kind in eine Privatschule schicken, einen Pauschalbeitrag von 2500 Franken.

Damit soll nun Schluss sein. Der Kanton Basel-Landschaft will diesen Beitrag streichen, um jährlich über 3 Millionen Franken einzusparen. Zukünftig sollen diese 2500 Franken nur noch dann ausgeschüttet werden, wenn Eltern einen Härtefallantrag stellen. Folglich wird diese Summe künftig vom Einkommen und Vermögen der Eltern abhängen. Vielen Eltern wird es durch diesen Sparentscheid verunmöglicht, ihr Kind weiterhin in eine Privatschule zu schicken. Handelt es sich um Primarschulkinder, müssen sie zukünftig in eine Gemeindeschule gehen. Damit entlastet sich der Kanton finanziell, belastet aber gleichzeitig die Gemeinden als Träger der Kindergärten und Primarschulen. Schon wenige dieser zusätzlichen neuen SchülerInnen können ausreichen, dass eine neue Klasse gebildet werden muss oder Zusatzlektionen gesprochen werden müssen.

Diese Massnahmen belasten das Budget einer Gemeinde erheblich, der Kanton wird jedoch entlastet. So spart der Kanton auf dem Rücken der Gemeinden. Auch Kinder mit speziellen Bedürfnissen, die von einer Privatschule in eine öffentliche Schule wechseln, werden zu Mehrkosten führen, da sie zusätzliche pädagogische Massnahmen benötigen, die selbstverständlich von den Gemeinden zu tragen sind.

Von den Sekundarschulen möchte ich erst gar nicht sprechen. Es werden immer mehr Klassen zusammengelegt, um Geld zu sparen. Wo sollen die zusätzlichen Privatschulkinder unterkommen? Auch hier wird der Kanton unter Umständen neue Klassen bilden oder Zusatzlektionen finanzieren müssen. Der Spareffekt wird somit automatisch geringer. Nicht zu vergessen ist der administrative Aufwand für die Bearbeitung der Härtefallanträge, der ebenfalls berücksichtig werden muss.

Die ganz grossen Verlierer dieser Sparmassnahme sind jedoch die Kinder, die aufgrund einer nicht durchdachten Sparmassnahme die Leidtragenden sein werden. Diese Kinder fühlen sich in ihren Privatschulen wohl, werden in kleinen Klassen beschult, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Das Umfeld in einer öffentlichen Schule ist ein ganz anderes. Was mit den Privatschulen passieren wird: Mit diesem Sparentscheid wird ausserdem die Bildungsvielfalt in unserem Kanton eingeschränkt. Die Zukunft gewisser Privatschulen hängt von einer guten Auslastung ab. Müssen diese Schüler aufgrund des Sparbeschlusses zukünftig eine öffentliche Schule besuchen, kann dies der einen oder anderen Privatschule zum Verhängnis werden. Ein solcher Entscheid trägt sicherlich nicht zur Attraktivität unsres Kantons als Wirtschaftsstandort bei.