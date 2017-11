Dass die Strasse in ihrem heutigen Zustand kein einladendes Bild abgibt, darüber scheint Konsens zu herrschen. Für die GLP handelt es sich jedoch beim vorgelegten Projekt um einen «Luxusausbau», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Partei schreibt, Allschwil bleibe nach Abzug der Beiträge von Anstössern, Kanton und Bund auf Kosten in der Höhe von rund 7,3 Millionen Franken sitzen – das sei zu viel für eine «Gewerbestrasse, die im heutigen Zustand funktional ist».

Unkoordiniertes «Inselprojekt»

Auch die vorgesehene Verbreiterung der Strasse von 13 auf 16 Meter ist für die GLP nicht notwendig, da es laut der Partei keine genügenden Absprachen mit den Nachbarn gab. «Das Ausbauprojekt ist ein Inselprojekt, das weder mit der kantonalen Planung im Gebiet Bachgraben noch mit dem Kanton Basel-Stadt koordiniert ist.» Der Kanton Baselland plane den Zubringer Bachgraben, also das Verbindungsstück des Gewerbegebiets zur Nordtangente.

Da die Linienführung des Autobahnzubringers noch nicht feststehe, sei der Ausbau des Hegenheimermattwegs «zum heutigen Zeitpunkt verfrüht», es drohe eine «Planungsruine».

Ueli Keller befürchtet, dass ein gut ausgebauter Hegenheimermattweg zum Verkehrskollaps führt. In seiner Stellungnahme schreibt er: «In seinem Raumentwicklungskonzept geht der Gemeinderat davon aus, dass Allschwil in den nächsten Jahren um Tausende Arbeitsplätze und Einwohner wachsen wird. Was natürlich unweigerlich auch zu mehr Verkehr führen muss. Den Raum für noch mehr Verkehr gibt es in Allschwil aber nicht.»

Der Gemeinderat hält in den Abstimmungsunterlagen fest, dass sich der Verkehr schon heute staue. «Jeden Tag bilden sich lange Fahrzeugkolonnen, in welchen auch der öffentliche Verkehr stecken bleibt.» Das sei auch für Fussgänger und Velofahrer gefährlich. Mit der Umgestaltung würden solche Probleme gelöst.

Unter anderem soll die rund zwei Kilometer lange Strasse fast durchgängig einen neutralen dritten Fahrstreifen erhalten, der in beiden Fahrtrichtungen benutzt werden kann. So würde sich der Verkehr etwa nicht mehr hinter haltenden Bussen stauen, sagte der Gemeinderat an der besagten Einwohnerratssitzung. Die Bushaltestellen würden zudem behindertengerecht ausgebaut.

Für Velofahrer und Fussgänger ist auf einer Seite ein eigenes rund 4,5 Meter breites Trassee vorgesehen. Basel-Stadt habe beim Gartenbad Bachgraben die entsprechenden Anschlussstellen bereits fertiggestellt.