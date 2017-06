In der Tat mahnte die BLT an ihrer Generalversammlung und in der «Schweiz am Sonntag» die Regierung, sie solle bitte aktiver werden bezüglich der Autobus AG Liestal (AAGL). Dabei hatte die Regierung Anfang Mai die BLT als «verlängerten Arm des Regierungsrates zur Realisierung der definierten Politik im öffentlichen Verkehr» definiert.

Die BLT strebe die Übernahme weiterer Linien des öffentlichen Verkehrs an, schrieb die Regierung in der Antwort auf eine Anfrage von Landrat Rolf Richterich (FDP). Dadurch schaffe die BLT eine einheitliche Trägerorganisation des öffentlichen Verkehrs (öV) im Baselbiet. Die Regierung macht in ihrer Interpellationsantwort deutlich, dass sie eine weitere Konzentration im öV unterstützt, um Kosten zu senken.

Zu passive Baudirektion

Offenbar fürchtet man sich in der zuständigen Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) vor dem eigenen Mut: «Eine Eigentümerstrategie gibt die Strategie des Kantons mittelfristig – und somit über einen längeren Zeitraum – vor», erklärt BUD-Sprecher Dieter Leutwyler gegenüber der bz und verweist darauf, dass der Kanton mit 22 Prozent bei der AAGL nur Minderheitsaktionär ist. Entschlossenheit findet man dagegen aufseiten der AAGL: «Unsere Strategie ist klar auf Eigenständigkeit ausgerichtet», sagt Verwaltungsratspräsident Christian Haidlauf.