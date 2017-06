«Jede Gemeinde entscheidet selbst, wie sie die Kampagne umsetzt», sagt Vasella. «Wir werden die Flyer auch von Gemeindepolizisten verteilen lassen. Die Schulen wünschten das so, denn dadurch erhalte das Anliegen mehr Gewicht.»

Sogar International School hat reagiert

Grosse Abwesende auf der Liste ist Aesch. Dabei beherbergt die Gemeinde einen der drei Standorte der International School Basel (ISB). Diese wird von 1400 Schülern aus aller Herren Länder besucht – auch aus solchen, in denen es üblich ist, Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. «Wir stehen der Kampagne offen gegenüber», sagt ISB-Schulleitungsmitglied Balazs Szegedi. «Auch wir versuchen, unsere Schüler und deren Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass der Schulweg, wenn immer möglich, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öffentlichen Verkehr bestritten werden soll.»

Am Standort Reinach Fiechten bestehe sogar eine Übereinkunft, dass Elterntaxis nicht bis zur Schule vorfahren. Stattdessen würden sie einen nahen öffentlichen Parkplatz benützen.

Auch der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) ist aktiv geworden gegen das «Taxi Mama»-Phänomen. Er bietet Schulklassen die Aktion «Walk to School» an. Jeweils zwei Wochen lang wird dann der Schulweg zu Fuss absolviert. Laut VCS werden in der Deutschschweiz rund 15 Prozent der Schüler mindestens einmal pro Woche zur Schule chauffiert – Tendenz steigend.