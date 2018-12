In einem Fall in Pratteln erkundigte sich eine Frau im Internet nach einem Schlüsseldienst. Unter der Gratisnummer 0800 080 818 fand sie schliesslich eine Firma, welche den Eindruck erweckte, dass es sich um eine Firma aus Pratteln handle. Laut Angaben der Polizei erschienen darauf zwei Männer, die sich als Mitarbeiter dieser Firma ausgaben und einen Kostenvoranschlag von über 1000 Franken für die Auswechslung eines Türschlosszylinders forderten. Als die Frau sich weigerte diesen Betrag zu zahlen und die Polizei verständigte, fuhren die mutmasslichen Servicemonteure davon.



Laut Angaben der Polizei seien diese unseriösen Handwerker meistens sehr aufdringlich und würden ihre Kunden im Voraus zur Vereinbarung eines Pauschalpreises, der in den meisten Fällen schon sehr hoch sei, drängen. Sie würden zudem Wert auf Barzahlungen legen.



Die Polizei Baselland warnt vor solchen unseriösen Schlüsseldiensten und empfiehlt folgende Vorsichtsmassnahmen:



- Verlangen Sie bereits am Telefon eine Kosteneinschätzung und vereinbaren Sie einen Fixpreis

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie in Ruhe die Offerten und verlangen Sie eine Bedenkzeit. Holen Sie allenfalls Konkurrenzofferten ein

- Lassen Sie sich auf keinen Fall zu einem übereilten Vertragsabschluss drängen (auch nicht mündlich)

- Stellen Sie von Beginn an klar, dass keine Barzahlung erfolgt

- Berücksichtigen Sie renommierte Schlüsseldienst-Unternehmen aus der Region

- Bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei informieren, allenfalls auch via Notruf 112

