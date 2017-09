Rechnung und Gegenrechnung

Inwiefern der Kanton durch die ZAK sowie die ZAK durch die AMS geschädigt worden ist, lässt der KPMG-Bericht offen. Eine strafrechtliche Abklärung obliegt der Staatsanwaltschaft beziehungsweise dem Gericht. Verkompliziert werden die Ermittlungen dadurch, dass die AMS angeblich nicht nur zu viel, sondern auch zu wenig abgerechnet habe. Gemäss KPMG-Bericht macht die AMS unverrechnete Leistungen in Höhe zwischen 109 600 und 219 200 Franken geltend. Für viele Transaktionen war die ZAK beziehungsweise die AMS entweder nicht in der Lage oder Willens, Originalbelege vorzuweisen.

Der Bericht zeigt auch, wie am Jahresabschluss 2014 geschraubt wurde. So waren Aufwandpositionen in Höhe von 44 324 Franken bereits eingebucht, wurden für den publizierten Abschluss aber wieder aus der Rechnung genommen. Darunter sind nachträgliche Steuerforderungen, die von der AMS auf die ZAK hätten überwälzt werden sollen. Aber auch 24 761 Franken, die der ZAK in Rechnung gestellt wurden für «Beratungen, Networking, administrative Ausgaben und Einführung neuer Gesetze».

Wann die Staatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen zu einem Resultat kommt, ist derzeit unbekannt. Rasch wird es kaum gehen. Im November will die Spitze der Staatsanwaltschaft zuerst vom Landrat wiedergewählt werden.