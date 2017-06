Die Uni Basel kommt ins Baselbiet. Gibt es etwa doch plötzlich einen Standort beim Bahnhof Liestal, wo man gerne angehende Juristen und Wirtschaftswissenschaftler unterrichten wollte? Was wie die Erfüllung eines Traums vieler im Baselland klingt, ist in Wirklichkeit eine Charmeoffensive der Universität selber. Unipolitik im Kleinen sozusagen. Mit Besuchen auf lokalen Märkten in der Gunst der Einwohnerinnen und Einwohner steigen: Dies ist ein Weg mit Hindernissen, wie sich zeigt.

An acht Märkten im Baselbiet will sie noch in diesem Jahr mit ihren Mitarbeitenden vor Ort sein. Der Zeitpunkt, an dem die Uni ins Baselland fahren will, ist interessant: Steht doch noch immer der Ausgang der Verhandlungen bezüglich der Unigelder zwischen den Kantonen aus. An diesen soll die künftige Finanzierung der Uni Basel neu verhandelt werden. Der Kanton Baselland will ja bekanntlich weniger Geld zum Betrieb der Universität Basel beitragen.

Ab kommendem Jahr möchte der Kanton Baselland 25 Millionen weniger an die Uni beitragen. Conradin Cramer, Regierungsrat Basel-Stadt, machte vor drei Wochen Hoffnung darauf, dass sich Basel-Stadt und Baselland bald auf eine Leistungsvereinbarung verständigen können.

Angestellte an den Ständen

Noch während diese Diskussionen laufen, plant nun also die Universität, im Baselbiet vermehrt präsent zu sein. Ein Zufall kann der gewählte Zeitpunkt ja kaum sein? «Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Zeitpunkt der Aktion mit der Finanzierungsdebatte zusammenhängt», sagt Mediensprecher Matthias Geering von der Uni Basel. Doch es soll nicht bei einer einmaligen Sache bleiben. «Wir werden nicht damit aufhören, wenn die Leistungsvereinbarung gemacht ist», so Geering. Das Ziel sei es, langfristig an Märkten im Baselbiet vor Ort zu sein.