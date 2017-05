Unsere Kinder haben gute Lehrer verdient

Die Pädagogischen Hochschule (PH) leistet nur eine ungenügende fachliche Ausbildung für angehende Seklehrer. Das muss sich ändern.

Mit der Universität und der PH leisten wir uns heute zwei Bildungsinstitutionen, die beide Sekundarlehrpersonen fachlich ausbilden. Seit längerer Zeit kritisieren Schulen und Experten die Fachausbildung an der PH heftig, weil diese nur noch einem Bruchteil derjenigen der Universität entspricht. In Fächern wie Chemie, Biologie und Physik wird im Vergleich nur noch rund 10 Prozent Fachwissen vermittelt. Es wird damit in Kauf genommen, dass die angehenden Lehrpersonen ein sehr bescheidenes Fachwissen erwerben.

Die Folgen dieser «Fachausbildung light» sind an den Sekundarschulen deutlich spürbar. Lehrpersonen ohne universitäre Fachausbildung stossen im Schulalltag immer wieder an ihre Grenzen, insbesondere im progymnasialen Niveau. Es ist bedenklich, wenn Lehrpersonen teilweise weniger Ahnung vom Stoff haben als die begabtesten Schülerinnen. Die Leidtragenden sind sowohl Lernende als auch die Lehrbetriebe, wenn die Unterrichtsqualität an der Volksschule sinkt. Die PH legt ihr Schwergewicht auf Didaktik, Methodik, Psychologie und Forschung. Sie ist nicht in der Lage, angehende Lehrpersonen in denjenigen Fächern, die diese später an den Schulen unterrichten sollen, ausreichend auszubilden. Deshalb hat etwa der Kanton Zürich die Fachausbildung seiner Sekundarlehrpersonen an die Universität ausgelagert. Gute Lehrpersonen erhalten wir dann, wenn die Studierenden die Fachausbildung an der Universität und die methodisch-didaktische Ausbildung an der PH absolvieren und damit von den Stärken beider Bildungsinstitute profitieren. Genau das möchte die Initiative «Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen» erreichen.

Das strukturelle Defizit drückt schwer auf die Finanzen des Kantons. Mit den vorhandenen Mitteln müssen wir sorgsam umgehen: Während die Kosten der PH in den vergangenen Jahren explodiert sind, fehlt das Geld bei der Instandhaltung der Primar- und Sekundarschulen an allen Ecken und Enden. Verzichten wir auf eine Fachausbildung an der PH und damit auf eine teure Doppelspurigkeit, so könnten an der PH Millionenbeträge eingespart werden, ohne dass an der Universität relevante Mehrkosten entstehen, weil praktisch sämtliche Lehrgänge heute schon an der Universität geführt werden. Bei dieser Initiative geht es um nichts weniger als um den verantwortungsvollen Umgang mit unserem einzigen Rohstoff Bildung. Unsere Kinder haben gute Lehrpersonen und einen guten Unterricht verdient.