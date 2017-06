Erleichtert reagiert Uniratspräsident Ueli Vischer auf den Deal der Regierungen beider Basel. Erleichtert darüber, dass diese die Bedeutung der Universität anerkennen und den Staatsvertrag aufrechterhalten wollen. Das sei nicht «allewyyl» klar gewesen, konstatiert Vischer. «Wir sind froh und dankbar, dass die Regierungen die politischen Sparvorgaben nicht nur auf dem Buckel auf der Universität austragen.» Das, was sie auf den Tisch gelegt hätten, sei akzeptabel und für die Universität machbar, kommentiert er.

Teurer Unterhalt fürs Biozentrum



Erleichtert, dass endlich eine Lösung zur Uni-Finanzierung vorliege, zeigt sich auch Rektorin Andrea Schenker-Wicki. Allerdings sei der Sparauftrag kein «Klacks», sondern eine «riesige Herausforderung». Dies auch, weil der einzusparende Betrag laut Uni höher ausfällt als der von den Kantonsregierungen kommunizierte. Diese sprachen gestern Morgen davon, dass der Globalbeitrag an die Uni um 20,4 Millionen Franken im Jahr 2020 und 23,4 Millionen 2021 – total also 43,8 Millionen – gesenkt werde. Schenker-Wicki nennt ihrerseits einen massiv höheren Betrag – nämlich 74 Millionen Franken –, den die Uni durch noch zu definierende Sparmassnahmen auffangen muss.

Wie kommt es zu diesem unterschiedlichen Sparbeitrag? Die Regierungen ziehen als Berechnungsgrundlage den Status quo, also das Rechnungsjahr 2017, heran. Demgegenüber verweist Schenker-Wicki darauf, dass sich die Uni bis 2021 mit bereits bekannten und beschlossenen Kostensteigerungen konfrontiert sehe, die es neben der Kürzung der Trägerbeiträge zu kompensieren gelte. Diese betreffen etwa die Pensionskasse von Uni-Mitarbeitenden sowie höhere Unterhaltskosten für neue und damit teurere Gebäude, so das Biozentrum.

Wo nun also sparen? «Das Leistungsangebot der Uni bleibt gleich. Wir bieten im Wesentlichen dasselbe an – einfach mit weniger Geld», stellt Schenker klar. Vom Tisch sei damit auch die Schliessung von Fakultäten, fügt Vischer an. Wieder ein Thema werden indes höhere Studiengebühren. «Wir werden nun im Unirat prüfen, welche Möglichkeiten für eine Erhöhung bestehen, ohne dass wir deswegen eine Abwanderung von Studierenden riskieren», sagt Vischer.

Um die Vorgaben zu erfüllen, wird die Uni ihre Reserven anzapfen sowie interne Umverteilungen und Einsparungen vornehmen. «Dass wir Reserven einsetzen können, hilft. Doch das ist keine langfristige Lösung, um Finanzprobleme zu lösen», kommentiert Schenker-Wicki. Den Fakultäten werden nun Sparaufträge erteilt; bei deren Umsetzung verfügen sie über grosse Autonomie. Wichtig dabei sei, dass nicht in die «Funktionalität der Uni» eingegriffen werde. Klar ist zudem, dass nicht überall gleich gespart werden kann und dies auch nicht so gewollt ist. Einige Institute bestehen nur aus einigen Professoren, einem Seminarraum und einer Bibliothek. Schenker-Wicki erinnert daran, dass 70 Prozent aller Kosten bei den Life Sciences anfallen. Zugleich sei dies der Bereich, der selbst von Uni-kritischen Kreisen als zentraler Bildungsfaktor hervorgehoben werde. «Wenn also substanziell gespart werden soll, dann müsste dies bei den geliebten, Forschungskosten-intensiven Life Sciences geschehen», sagt sie.



Einstellungsstopp gelockert



Da die Trägerkantone ihre Beiträge erst ab 2020 senken werden, hat die Uni noch etwas Zeit. Ein Massnahmenplan soll bis Ende Jahr stehen, im März 2018 wird dann der Unirat entscheiden, wie Ueli Vischer informiert. Bereits gelockert hat das Rektorat den im vergangenen Herbst verfügten Einstellungsstopp für Professoren: Die Fakultäten sind laut Vischer allerdings dazu angehalten, für eine neu zu besetzende Professur einen Finanzierungsplan vorzulegen.

Als zentralen Diskussionspunkt für die kommenden vier Jahre bezeichnet Schenker-Wicki die Immobilien-Finanzierung: Wer bezahlt etwa die anstehenden Neubauten der Uni? Laut Schenker-Wicki steht ein Neubau für die Physik- und Chemie-Studierende an. «Diese Infrastruktur ist völlig veraltet. Da müssen wir in den kommenden Jahren etwas machen.» Die Klärung der Immobilien-Finanzierung ist auch im Hinblick auf die Ansiedlung von substanziellen Uni-Bestandteilen im Baselbiet zentral. Dass sich die Bürgerlichen im Landkanton in dieser Frage plötzlich derart winden, könnte auch mit der Einsicht zusammenhängen, dass ein Baselbieter Uni-Standort nicht umsonst zu haben wäre.