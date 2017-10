4 der rund 160 Angestellten der Stadt Liestal forderten letztes Jahr eine Mitarbeiterbefragung. Sie erhofften sich davon eine stärkere Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse und damit auch eine Attraktivitätssteigerung der Stadt als Arbeitgeberin. Das über die Personalkommission eingebrachte Begehren wurde aber von der Geschäftsleitung unter der Führung von Stadtverwalter Benedikt Minzer abgelehnt, wie erst jetzt bekannt geworden ist.

Der Stadtrat schloss sich der ablehnenden Haltung an. Er begründete das unter anderem mit mangelnden Ressourcen. Vor allem machten aber Stadtpräsident Lukas Ott und Verwalter Minzer in einem gemeinsamen Schreiben an die Personalkommission geltend: «Als wichtigster Grund kann aufgeführt werden, dass die Durchführung einer Mitarbeitendenbefragung keinen Erfolg für eine allfällige Verbesserung der Arbeitszufriedenheit garantiert.»

Kritik an Stadtverwalter Minzer

Ohne Umfrage ist die Zufriedenheit aber auch nicht besser geworden. Dies legt zumindest ein der bz jüngst zugestelltes anonymes Schreiben nahe. Der Autor beschreibt die Stimmung vor allem im Werkhof als «sehr schlecht». Er berichtet von vielen kranken Mitarbeitern und solchen mit einem Burnout. Das Schreiben gipfelt in der Bemerkung: «Der Herr Stadtverwalter Minzer ist ein Diktator und beeinflusst den Stadtrat negativ.» Immer sei er bei Besprechungen mit der Personalkommission dabei, obwohl das laut Verordnung Aufgabe des Stadtrats sei. Und Stadtpräsident Lukas Ott interessiere sich zu wenig für die Mitarbeiter.

Offensichtlich ist der anonyme Autor, der seinen Namen aus «Angst, die Arbeitsstelle zu verlieren» verheimlicht, gut informiert. Denn zwei führende Vertreterinnen der Personalkommission bestätigten am Montag auf Anfrage der bz eine «gewisse» Unzufriedenheit in einzelnen Abteilungen, vor allem aber im Werkhof. Dort haben in den vergangenen zwölf Monaten offenbar sieben von 27 Mitarbeitern gekündigt oder es wurde ihnen gekündigt.

Gesagtes nicht gesagt

Gerne hätten wir hier geschrieben, was die beiden Frauen sonst noch zum Betriebsklima sagten. Doch gestern distanzierten sie sich mit praktisch deckungsgleichen Schreiben von ihren Aussagen vom Vortag und zogen diese zurück. Ein seltenes und vor allem seltsames Gebaren. Auf Nachfrage betonen sie, dass dies nicht unter Druck geschehen sei, sondern dass sie sich eigene Gedanken gemacht hätten und ein Zeitungsartikel aufgrund eines anonymen Schreibens nicht der richtige Weg sei. Um herauszufinden, ob Fleisch am Knochen des Anonymus ist, sprachen wir ja genau mit den beiden Personalvertreterinnen.

Bleibt die Arbeitgeberseite. Hier sagt der für die Betriebe zuständige Stadtrat Daniel Spinnler zur Stimmung im Werkhof: «Das ist eine coole Gruppe mit einer guten Dynamik. Mir gefällt es immer dort, wenn ich einmal im Monat mit den Leuten Znüni esse.» Auch die Führung erlebe er als gesprächsbereit. Natürlich gebe es auch Probleme, aber über diese internen Fälle könne er schon allein aus arbeitsrechtlicher Sicht keine Auskunft geben. Und an die Adresse des anonymen Schreibers sagt Spinnler: «Ich setze mich dafür ein, dass man bei uns Kritik auf allen Ebenen direkt anbringen kann. Mais c’est le ton, qui fait la musique.»

Liestals oberster Personalchef, Stadtpräsident Lukas Ott, verheimlicht nicht, dass es bei den Betrieben in letzter Zeit zu einer «erhöhten Personalfluktuation» gekommen sei. Doch herrsche dort mit gerade zwei Wechseln auf operativer und strategischer Führungsebene in letzter Zeit auch eine besondere Situation. Ott: «Es bläst ein frischer Wind und die Mitarbeiter müssen sich am Neuen orientieren und positionieren.» Trotz der Personalabgänge habe er aber den Eindruck, dass die Betriebe eine «zuverlässige Einheit mit guter Dienstleistungsorientierung» geblieben seien.

Auffälligkeit nur bei Betrieben?

Auch wenn der Stadtrat eine Mitarbeiterumfrage abgelehnt habe – «eine solche weckt auch falsche Erwartungen und damit Enttäuschungen» –, interessiere ihn die Mitarbeiterzufriedenheit sehr, versichert Ott. So gebe es jährliche Mitarbeitergespräche und systematische Austrittsgespräche, bei denen die Geschäftsleitung der Verwaltung viel Feedback erhalte. Auch würden die Ausfalltage zum Beispiel infolge Krankheit und die Personalfluktuation erhoben und verglichen. Dabei weise Liestal mit der momentanen Ausnahme der Betriebe im Vergleich zu andern öffentlichen Verwaltungen im Kanton und schweizweit keine überdurchschnittlichen Zahlen auf.

Überrascht zeigt sich Ott ob des Vorwurfs, sich zu wenig ums Personal zu kümmern: «Ich bin als ehemaliger Präsident des VPOD absolut sensibilisiert für Arbeitnehmer-Anliegen. Die Personalführung der Verwaltungsleitung soll aber nicht durch die Politik ‹gebypasst› werden.» Er nehme die Stimmung in der Verwaltung im grossen Ganzen als gut mit gegenseitiger Wertschätzung wahr. Ansonsten würde er selbst sich nicht so wohl fühlen im Rathaus, wo er sehr oft sei, betont Ott.

Noch im Oktober findet die nächste Gesprächsrunde zwischen der Delegation des Stadtrats mit Ott und Minzer und einer Zweier-Vertretung der Personalkommission statt. Dass der Stadtverwalter mit dabei ist, wertet Ott als beste Variante für die Gegenseite, weil so die oberste strategische und operative Führungsebene vertreten sei. Auf der Traktandenliste steht unter anderem die Mitarbeiter(un)zufriedenheit.