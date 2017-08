Die Birsfelder Hauptstrasse war am Mittwochnachmittag während mehrere Stunden wegen eines Grosseinsatzes der Blaulichtorganisationen gesperrt. Um 15.30 Uhr war bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei eine Meldung eingegangen, dass in einer Liegenschaft an der Hauptstrasse ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden worden sei. In der Folge wurde das gesamte Gebäude durch die Polizei evakuiert und das Gebiet weitläufig abgesperrt.

Der verdächtige Gegenstand wurde durch Sprengstoffspezialisten der Kantonspolizei Bern untersucht und anschliessend mit einem Bombenroboter kontrolliert gesprengt. Derzeit können zum verdächtigen Gegenstand keine weiteren Angaben gemacht werden. Verletzte gab es keine.

Das Gebäude konnte kurz nach 18 Uhr wieder freigegeben und die Sperrung der Umgebung aufgehoben werden.

Zur Eruierung der Täterschaft hat die Polizei Basel-Landschaft, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, diverse Ermittlungen eingeleitet.



Vor Ort im Einsatz standen rund 60 Personen verschiedener Einsatzkräfte der Baselbieter Polizei, des Grenzwachtskorps Basel, der Feuerwehr Birsfelden, des Feuerwehrinspektorates Baselland sowie der Sanität Basel.



Es kam zu weiträumigen massiven Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste die gesamte Hauptstrasse komplett gesperrt werden – auch für die Tramlinie 3.

Die Polizei Baselland stellt für Donnerstag weitere Informationen in Aussicht.